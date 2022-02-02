https://ria.ru/20220202/prichiny-1770601569.html

В Крыму назвали удивительным непонимание Украиной причин референдума

В Крыму назвали удивительным непонимание Украиной причин референдума - РИА Новости, 02.02.2022

В Крыму назвали удивительным непонимание Украиной причин референдума

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов назвал удивительным отсутствие понимания на протяжении восьми лет властями Украины... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T07:10

2022-02-02T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов назвал удивительным отсутствие понимания на протяжении восьми лет властями Украины причин воссоединения Крыма с Россией.Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Главой комиссии избран депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин.По его совам, крымчанам не по пути с государством, в современную идеологию которого нынешние руководители активно пытаются протащить основы нацизма."Каждый миллиметр крымской земли обильно полит кровью защитников Отечества и мирных жителей. Мы бережно храним память о своих предках и свое историческое наследие", - подчеркнул Трофимов.Трофимов подчеркнул, что благодаря "беспокойству и переживаниям" украинских лидеров, которые выражаются в перекрытии Северо-Крымского канала, энергетической, продовольственной, транспортной и иных блокадах Крыма, уверенность крымчан в правильности осознанного выбора крепнет день ото дня."Крымчане также прекрасно помнят постоянные попытки лишить статуса и полномочий автономии, насильственную украинизацию, когда нам запрещали говорить на родном языке, и многое другое", - подчеркнул Трофимов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220201/krym-1770545066.html

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