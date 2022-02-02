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Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания Дилемханова о Янгулбаевых
Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания Дилемханова о Янгулбаевых - РИА Новости, 02.02.2022
Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания Дилемханова о Янгулбаевых
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания депутата от Чеченской Республики Адама... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:12
2022-02-02T19:45
рамзан кадыров
дмитрий песков
нижний новгород
россия
telegram (приложение)
европа
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, а ФСБ обеспечить безопасность членам семьи последнего.Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование"."Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована", - сказал РИА Новости Миронов.Кроме этого, парламентарий считает, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его соратники должны быть более сдержанными и ответственными в случае любых публичных заявлений, а фракция "Единая Россия" должна дать оценку выступлению члена своей фракции."Считаю, что ни Дума, ни наше государство в целом не имеют права оставлять без внимания заявление одного из депутатов. Полемика с оппонентами не должна перерастать в угрозу жизни и здоровья нашим гражданам. Особенно в сегодняшних условиях, когда они звучат как опасная антироссийская провокация. Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России", - добавил он.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220202/miting-1770734714.html
https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770706740.html
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рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, россия, telegram (приложение), европа, госдума рф, сергей миронов, общество, адам делимханов, сайди янгулбаев
19:12 02.02.2022 (обновлено: 19:45 02.02.2022)
 
Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания Дилемханова о Янгулбаевых

Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания Дилемханова о преследованиях Янгулбаевых

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, а ФСБ обеспечить безопасность членам семьи последнего.
Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование".
Участники митинга в Грозном. Кадр из видео
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"Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована", - сказал РИА Новости Миронов.
Кроме этого, парламентарий считает, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его соратники должны быть более сдержанными и ответственными в случае любых публичных заявлений, а фракция "Единая Россия" должна дать оценку выступлению члена своей фракции.
"Считаю, что ни Дума, ни наше государство в целом не имеют права оставлять без внимания заявление одного из депутатов. Полемика с оппонентами не должна перерастать в угрозу жизни и здоровья нашим гражданам. Особенно в сегодняшних условиях, когда они звучат как опасная антироссийская провокация. Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России", - добавил он.
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Рамзан КадыровДмитрий ПесковНижний НовгородРоссияTelegram (приложение)ЕвропаГосдума РФСергей МироновОбществоАдам ДелимхановСайди Янгулбаев
 
 
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