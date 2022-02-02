Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/premiya-1770727918.html
Правительство России учредило премию в области культуры
Правительство России учредило премию в области культуры - РИА Новости, 02.02.2022
Правительство России учредило премию в области культуры
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:07
2022-02-02T19:07
культура
новости культуры
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.В положении о премии отмечается, что она присуждается ежегодно на конкурсной основе гражданам РФ, являющимся творческими работниками и деятелями культуры.Также правительство РФ признало утратившим силу постановление 2018 года об учреждении премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.Ранее в России отдельно присуждались четыре премии в области культуры: премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации, премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.
https://ria.ru/20220113/smi-1767708184.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, правительство рф, михаил мишустин
19:07 02.02.2022
 
Правительство России учредило премию в области культуры

Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства в области культуры

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.

"В целях стимулирования творческой деятельности в сфере культуры и совершенствования системы премирования правительство РФ постановляет: учредить премию правительства РФ в области культуры, установить, что ежегодно, начиная с 2022 года, присуждается семь премий правительства РФ в области культуры в размере три миллиона рублей каждая", - говорится в документе.

В положении о премии отмечается, что она присуждается ежегодно на конкурсной основе гражданам РФ, являющимся творческими работниками и деятелями культуры.
Также правительство РФ признало утратившим силу постановление 2018 года об учреждении премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.
Ранее в России отдельно присуждались четыре премии в области культуры: премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации, премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2021 год - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 17:11
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ
 
КультураНовости культурыПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала