https://ria.ru/20220202/premiya-1770727918.html
Правительство России учредило премию в области культуры
Правительство России учредило премию в области культуры - РИА Новости, 02.02.2022
Правительство России учредило премию в области культуры
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:07
2022-02-02T19:07
2022-02-02T19:07
культура
новости культуры
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.В положении о премии отмечается, что она присуждается ежегодно на конкурсной основе гражданам РФ, являющимся творческими работниками и деятелями культуры.Также правительство РФ признало утратившим силу постановление 2018 года об учреждении премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.Ранее в России отдельно присуждались четыре премии в области культуры: премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации, премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.
https://ria.ru/20220113/smi-1767708184.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, правительство рф, михаил мишустин
Правительство России учредило премию в области культуры
Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства в области культуры
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.
"В целях стимулирования творческой деятельности в сфере культуры и совершенствования системы премирования правительство РФ постановляет: учредить премию правительства РФ в области культуры, установить, что ежегодно, начиная с 2022 года, присуждается семь премий правительства РФ в области культуры в размере три миллиона рублей каждая", - говорится в документе.
В положении о премии отмечается, что она присуждается ежегодно на конкурсной основе гражданам РФ, являющимся творческими работниками и деятелями культуры.
Также правительство РФ признало утратившим силу постановление 2018 года об учреждении премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.
Ранее в России отдельно присуждались четыре премии в области культуры: премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации, премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.