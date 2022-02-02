https://ria.ru/20220202/premiya-1770727918.html

Правительство России учредило премию в области культуры

Правительство России учредило премию в области культуры - РИА Новости, 02.02.2022

Правительство России учредило премию в области культуры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:07

2022-02-02T19:07

2022-02-02T19:07

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михаил мишустин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.В положении о премии отмечается, что она присуждается ежегодно на конкурсной основе гражданам РФ, являющимся творческими работниками и деятелями культуры.Также правительство РФ признало утратившим силу постановление 2018 года об учреждении премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.Ранее в России отдельно присуждались четыре премии в области культуры: премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации, премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

https://ria.ru/20220113/smi-1767708184.html

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новости культуры, правительство рф, михаил мишустин