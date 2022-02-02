https://ria.ru/20220202/predusloviya-1770762044.html

США не выдвигают каких-либо предусловий в диалоге с Россией, заявил Госдеп

США не выдвигают каких-либо предусловий в диалоге с Россией, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.02.2022

США не выдвигают каких-либо предусловий в диалоге с Россией, заявил Госдеп

Администрация США не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности, заявил в среду официальный... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T22:32

2022-02-02T22:32

2022-02-02T22:36

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация США не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы готовы делать это (продолжать диалог), не выдвигая каких-либо предварительных условий", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Вместе с тем, он подчеркнул, что США продолжат принимать меры, нацеленные на "сдерживание" Москвы, до тех пор, пока не увидят с ее стороны шагов, которые были бы нацелены на деэскалацию продолжающегося кризиса вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770757274.html

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в мире, государственный департамент сша, сша, россия, дмитрий песков, киев, нато