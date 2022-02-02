https://ria.ru/20220202/prava-1770659233.html

Внучка художника Древина добилась прав на его картины из Третьяковки

Внучка художника Древина добилась прав на его картины из Третьяковки - РИА Новости, 02.02.2022

Внучка художника Древина добилась прав на его картины из Третьяковки

Внучка советского художника Александра Древина добилась признания права на картины ее дедушки, хранящиеся в Третьяковской галерее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:31

2022-02-02T13:31

2022-02-02T13:31

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Внучка советского художника Александра Древина добилась признания права на картины ее дедушки, хранящиеся в Третьяковской галерее, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.Согласно материалам дела, Екатерина Древина подала иск с требованием установить родственные отношения, принятие наследства, признать право на произведения, право собственности. Она просила обязать Третьяковскую галерею выдать картины ей.Суд удовлетворил иск частично - признал родственные связи и наследство, установил ее исключительные права на произведения и право следования (право получать процент от продажи). В остальной части суд иск отклонил.Мотивировочная часть решения еще не готова, после ее изготовления стороны смогут обжаловать его в Мосгорсуд.Древин - советский художник латышского происхождения. В 1938 году он был арестован и расстрелян, в 1957 году реабилитирован. Во время обыска перед арестом спасти картины Древина от конфискации смогла его жена, тоже художница, которая выдала их за свои работы.В 2012 году Екатерина Древина обращалась в полицию с заявлением о краже картин ее деда. Позже некоторые из них выставлялись на продажу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/tolkin-1760359918.html

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новости культуры, третьяковская галерея, музеи