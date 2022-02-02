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https://ria.ru/20220202/potok-1770673856.html
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 02.02.2022
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"
Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком 2", заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:18
2022-02-02T14:37
в мире
анналена бербок
андрей мельник
герхард шредер
россия
грузия
нато
киев
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком 2", заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT мэр Киева Виталий Кличко."Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком — 2"... Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что "Северный поток 2" был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна", — заявил украинский политик.Он добавил, что "это не тайна, что русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину".Комментируя слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который назвал выступления Киева "бряцанием оружием", Кличко заявил, что задаёт себе вопрос, "от имени какой страны он (Шредер — ред) говорит". Кличко считает, что бывший канцлер выступает "скорее за Россию, чем за Германию".Мэр Киева призвал также Берлин "мыслить стратегически" в вопросах о поставках оружия Украине."Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться", — сказал Кличко.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили ранее о недопустимости поставок оружия на Украину. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям — например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений — это "красная линия"."Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
https://ria.ru/20220202/germaniya-1770650219.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, анналена бербок, андрей мельник, герхард шредер, россия, грузия, нато, киев, северный поток — 2, виталий кличко
14:18 02.02.2022 (обновлено: 14:37 02.02.2022)
 
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"

Мэр Киева Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Nord Stream 2
Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком 2", заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT мэр Киева Виталий Кличко.
"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком — 2"... Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что "Северный поток 2" был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна", — заявил украинский политик.
Он добавил, что "это не тайна, что русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину".
Комментируя слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который назвал выступления Киева "бряцанием оружием", Кличко заявил, что задаёт себе вопрос, "от имени какой страны он (Шредер — ред) говорит". Кличко считает, что бывший канцлер выступает "скорее за Россию, чем за Германию".
Мэр Киева призвал также Берлин "мыслить стратегически" в вопросах о поставках оружия Украине.
"Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться", — сказал Кличко.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 12:34
В Германии связали запуск "Северного потока — 2" с ситуацией вокруг Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили ранее о недопустимости поставок оружия на Украину. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям — например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений — это "красная линия".
"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
Строительство Северного потока — 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:14
Песков ответил на шутку Нуланд о водке и "Северном потоке — 2"
 
В миреАнналена БербокАндрей МельникГерхард ШредерРоссияГрузияНАТОКиевСеверный поток — 2Виталий Кличко
 
 
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