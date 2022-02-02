14:18 02.02.2022 (обновлено: 14:37 02.02.2022)
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"
Мэр Киева Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"
Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком 2", заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT мэр Киева Виталий Кличко.
"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком — 2"... Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что "Северный поток 2" был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна", — заявил украинский политик.
Он добавил, что "это не тайна, что русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину".
Комментируя слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который назвал выступления Киева "бряцанием оружием", Кличко заявил, что задаёт себе вопрос, "от имени какой страны он (Шредер — ред) говорит". Кличко считает, что бывший канцлер выступает "скорее за Россию, чем за Германию".
Мэр Киева призвал также Берлин "мыслить стратегически" в вопросах о поставках оружия Украине.
"Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться", — сказал Кличко.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили ранее о недопустимости поставок оружия на Украину. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям — например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений — это "красная линия".
"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
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