https://ria.ru/20220202/pomosch-1770759852.html
США и Украина обсуждают предоставление нового пакета помощи, заявила Псаки
США и Украина обсуждают предоставление нового пакета помощи, заявила Псаки - РИА Новости, 02.02.2022
США и Украина обсуждают предоставление нового пакета помощи, заявила Псаки
Правительства США и Украины обсуждают предоставление Киеву нового пакета экономической помощи, стороны определяют дальнейшие шаги, сообщила на брифинге в среду... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:50
2022-02-02T21:50
2022-02-02T21:59
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Правительства США и Украины обсуждают предоставление Киеву нового пакета экономической помощи, стороны определяют дальнейшие шаги, сообщила на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы обсуждаем с украинской стороной пакет экономической помощи, эти дискуссии проходят как на уровне лидеров, так и ниже. По линии правительств наших стран мы определяем дальнейшие шаги", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Ранее на прошлой неделе в ходе телефонного разговора с президентом Украины президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки в условиях якобы имеющего место давления со стороны России.Как сообщила в среду Псаки, будущий пакет экономической помощи обсуждался как на уровне лидеров двух стран, так и правительств. "Мы не первый раз предоставляем помощь... и это будет следующим шагом", - сказала представитель Белого дома.
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в мире, джо байден, россия, киев, сша, дженнифер псаки, украина, администрация президента сша
21:50 02.02.2022 (обновлено: 21:59 02.02.2022)
США и Украина обсуждают предоставление нового пакета помощи, заявила Псаки
Псаки: США и Украина обсуждают предоставление нового пакета экономической помощи Киеву