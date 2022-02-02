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Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве
Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве
В поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:42
2022-02-02T16:42
2022-02-02T17:11
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Поликлиническое звено работает в особом режиме, большая часть терапевтов сегодня направлена на работу с пациентами ОРВИ и ковидом, в целом принимая в сутки где-то около 60 тысяч пациентов. Тем не менее очень важно, что при такой нагрузке нам удалось сохранить на 40% и плановую помощь. Узкие специалисты также работают на приём, и дежурные врачи принимают по соматике. То есть вся система здравоохранения перестроилась, но в то же время работает на обеспечение медицинской помощи не только ковидных больных, ОРВИ, но и других нозологий", - отметил Собянин.
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16:42 02.02.2022 (обновлено: 17:11 02.02.2022)
Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве
Мэр Собянин: в московских поликлиниках удалось на 40% сохранить плановую помощь