https://ria.ru/20220202/pomosch-1770702135.html

Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве

Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве - РИА Новости, 02.02.2022

Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой помощи в Москве

В поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:42

2022-02-02T16:42

2022-02-02T17:11

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь, сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Поликлиническое звено работает в особом режиме, большая часть терапевтов сегодня направлена на работу с пациентами ОРВИ и ковидом, в целом принимая в сутки где-то около 60 тысяч пациентов. Тем не менее очень важно, что при такой нагрузке нам удалось сохранить на 40% и плановую помощь. Узкие специалисты также работают на приём, и дежурные врачи принимают по соматике. То есть вся система здравоохранения перестроилась, но в то же время работает на обеспечение медицинской помощи не только ковидных больных, ОРВИ, но и других нозологий", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20220126/medpomosch-1769648773.html

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