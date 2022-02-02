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Дерзкое требование поляков к немцам из-за России
В Польше выступили с громким требованием к Германии из-за России - РИА Новости, 02.02.2022
Дерзкое требование поляков к немцам из-за России
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel раскритиковал Германию за отказ поставлять Киеву вооружение, потребовав от... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T01:38
2022-02-02T03:45
в мире
россия
восточная европа
франция
нато
северный поток — 2
украина
германия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel раскритиковал Германию за отказ поставлять Киеву вооружение, потребовав от Берлина изменить свою позицию и восстановить "пошатнувшееся доверие к себе".Как утверждает политик в статье под названием "Кто против оружия для Украины, тот за войну", Германия извлекла неверные уроки из своей истории. При этом больше всего его пугает не "мощь и влияние" это страны, а "немецкое бездействие"."Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают", - заявил он, добавив, что бездействует Германия, когда речь заходит об Украине. При этом Сикорский посетовал, что вооружение Киеву поставляют британцы, американцы и небольшие страны, граничащие с Россией, "но только не немцы".По его мнению, кризис вокруг Украины "частично коренится" во внешней политике Германии и Франции, которые "нарушает правила Лиссабонского договора", согласно которому государства ЕС совместно определяют свои стратегические цели и интересы в области безопасности."Но вместо этого в связи с Украиной возник так называемый нормандский формат и были выработаны минские соглашения. Франция и Германия, самые большие страны-члены ЕС (вместе с Россией и Украиной) возложили на себя миссию разрешения конфликта — без институтов ЕС и без участия таких стран, как Польша, которые непосредственно граничат с кризисным регионом", — утверждает Сикорский.Экс-министр добавил, что Германия, как самое большое и сильное государство ЕС, должна осознать свою ответственность за все европейское сообщество, однако, по его мнению, "печальная сага" о "Северном потоке — 2" свидетельствует "об обратном".При этом он пожаловался на то, что Польша в последние годы тратит на оборону в процентном отношении от бюджета больше, чем Берлин. "Нечестно, что более бедные страны обеспечивают безопасность более богатых стран на восточном фланге НАТО. Европа должна полностью овладеть необходимыми компетенциями в деле обеспечения собственной безопасности... Но прежде всего самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьезно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе", - потребовал Сикорский.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770351129.html
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770392652.html
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в мире, россия, восточная европа, франция, нато, северный поток — 2, украина, германия, польша
01:38 02.02.2022 (обновлено: 03:45 02.02.2022)
 
В Польше выступили с громким требованием к Германии из-за России

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал отказ ФРГ поставить Украине оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Польши
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel раскритиковал Германию за отказ поставлять Киеву вооружение, потребовав от Берлина изменить свою позицию и восстановить "пошатнувшееся доверие к себе".
Как утверждает политик в статье под названием "Кто против оружия для Украины, тот за войну", Германия извлекла неверные уроки из своей истории. При этом больше всего его пугает не "мощь и влияние" это страны, а "немецкое бездействие".
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"Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают", - заявил он, добавив, что бездействует Германия, когда речь заходит об Украине. При этом Сикорский посетовал, что вооружение Киеву поставляют британцы, американцы и небольшие страны, граничащие с Россией, "но только не немцы".
По его мнению, кризис вокруг Украины "частично коренится" во внешней политике Германии и Франции, которые "нарушает правила Лиссабонского договора", согласно которому государства ЕС совместно определяют свои стратегические цели и интересы в области безопасности.
"Но вместо этого в связи с Украиной возник так называемый нормандский формат и были выработаны минские соглашения. Франция и Германия, самые большие страны-члены ЕС (вместе с Россией и Украиной) возложили на себя миссию разрешения конфликта — без институтов ЕС и без участия таких стран, как Польша, которые непосредственно граничат с кризисным регионом", — утверждает Сикорский.
Экс-министр добавил, что Германия, как самое большое и сильное государство ЕС, должна осознать свою ответственность за все европейское сообщество, однако, по его мнению, "печальная сага" о "Северном потоке — 2" свидетельствует "об обратном".
При этом он пожаловался на то, что Польша в последние годы тратит на оборону в процентном отношении от бюджета больше, чем Берлин. "Нечестно, что более бедные страны обеспечивают безопасность более богатых стран на восточном фланге НАТО. Европа должна полностью овладеть необходимыми компетенциями в деле обеспечения собственной безопасности... Но прежде всего самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьезно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе", - потребовал Сикорский.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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