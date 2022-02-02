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Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19
Практически 17 тысяч детей и подростков от 12 до 17 лет вакцинировано в России на сегодняшний день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:52
2022-02-02T16:52
2022-02-02T17:40
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Практически 17 тысяч детей и подростков от 12 до 17 лет вакцинировано в России на сегодняшний день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На сегодня вакцинировано почти 17 тысяч детей и подростков. Вакцинация этой возрастной группы актуальна как никогда, поскольку наши многочисленные данные как раз свидетельствуют о том, что это просто необходимо", - сказал Мурашко.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дети
16:52 02.02.2022 (обновлено: 17:40 02.02.2022)
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19