Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/podrostki-1770705305.html
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19
Практически 17 тысяч детей и подростков от 12 до 17 лет вакцинировано в России на сегодняшний день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:52
2022-02-02T17:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5827ba54cbbaed7fb3d31666ef5f99a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Практически 17 тысяч детей и подростков от 12 до 17 лет вакцинировано в России на сегодняшний день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На сегодня вакцинировано почти 17 тысяч детей и подростков. Вакцинация этой возрастной группы актуальна как никогда, поскольку наши многочисленные данные как раз свидетельствуют о том, что это просто необходимо", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20220202/ogranicheniya-1770707423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1924d4695811e595e7310006b88166fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дети
16:52 02.02.2022 (обновлено: 17:40 02.02.2022)
 
Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что почти 17 тысяч подростков привились от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Практически 17 тысяч детей и подростков от 12 до 17 лет вакцинировано в России на сегодняшний день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"На сегодня вакцинировано почти 17 тысяч детей и подростков. Вакцинация этой возрастной группы актуальна как никогда, поскольку наши многочисленные данные как раз свидетельствуют о том, что это просто необходимо", - сказал Мурашко.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
17:00Распространение коронавируса
Введенные в России COVID-ограничения остаются обязательными, заявила Попова
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала