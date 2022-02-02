https://ria.ru/20220202/pierun-1770625202.html
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun - РИА Новости, 02.02.2022
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun
Кабинет министров Польши принял постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun польского производства, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:40
2022-02-02T10:40
2022-02-02T10:40
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Кабинет министров Польши принял постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun польского производства, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Хорошая новость. Совет Министров принял по моей просьбе постановление по вопросу помощи Украине. Мы передадим новейшее польское вооружение - переносные зенитные ракетные комплексы Pierun и боеприпасы", - написал Блащак в Twitter.Ранее сообщалось, что Польша намерена поставить Украине несколько десятков тысяч штук вооружения и боеприпасов, в том числе ПЗРК, беспилотники, минометы, боеприпасы.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/voennye-1770617592.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, польша, нато, украина
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun и боеприпасов