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https://ria.ru/20220202/pierun-1770625202.html
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun - РИА Новости, 02.02.2022
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun
Кабинет министров Польши принял постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun польского производства, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:40
2022-02-02T10:40
в мире
дмитрий песков
москва
россия
польша
нато
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Кабинет министров Польши принял постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun польского производства, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Хорошая новость. Совет Министров принял по моей просьбе постановление по вопросу помощи Украине. Мы передадим новейшее польское вооружение - переносные зенитные ракетные комплексы Pierun и боеприпасы", - написал Блащак в Twitter.Ранее сообщалось, что Польша намерена поставить Украине несколько десятков тысяч штук вооружения и боеприпасов, в том числе ПЗРК, беспилотники, минометы, боеприпасы.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/voennye-1770617592.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, польша, нато, украина
10:40 02.02.2022
 
Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun

Правительство Польши приняло постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun и боеприпасов

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Кабинет министров Польши принял постановление о передаче Украине ПЗРК Pierun польского производства, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Хорошая новость. Совет Министров принял по моей просьбе постановление по вопросу помощи Украине. Мы передадим новейшее польское вооружение - переносные зенитные ракетные комплексы Pierun и боеприпасы", - написал Блащак в Twitter.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
09:58
США перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных
Ранее сообщалось, что Польша намерена поставить Украине несколько десятков тысяч штук вооружения и боеприпасов, в том числе ПЗРК, беспилотники, минометы, боеприпасы.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военные во время учений в Одесской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 14:34
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