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Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника" - РИА Новости, 02.02.2022
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"
Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:35
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безопасность
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики "противника", сообщает пресс-служба ВВО.Дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа обнаружили самолеты-разведчики условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.Экипажи Миг-31 и Су-30СМ по команде взлетели с аэродрома "Центральная Угловая" и перехватили цели, условно их уничтожив. Также летчики отработали слаженность действий при нанесении удара по одиночным и групповым воздушным целям.
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безопасность, россия
05:35 02.02.2022 (обновлено: 05:36 02.02.2022)
 
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"

Истребители Миг-31 ВВО на учениях в Приморье перехватили самолеты-разведчики "противника"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребитель МиГ-31
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики "противника", сообщает пресс-служба ВВО.
"Летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения летно-тактических заданий", - говорится в сообщении.
Дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа обнаружили самолеты-разведчики условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.
Экипажи Миг-31 и Су-30СМ по команде взлетели с аэродрома "Центральная Угловая" и перехватили цели, условно их уничтожив. Также летчики отработали слаженность действий при нанесении удара по одиночным и групповым воздушным целям.
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
05:16
Отряд российских кораблей вышел на учения у берегов Камчатки
 
БезопасностьРоссия
 
 
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