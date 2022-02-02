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Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника" - РИА Новости, 02.02.2022
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"
Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:35
2022-02-02T05:35
2022-02-02T05:36
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики "противника", сообщает пресс-служба ВВО.Дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа обнаружили самолеты-разведчики условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.Экипажи Миг-31 и Су-30СМ по команде взлетели с аэродрома "Центральная Угловая" и перехватили цели, условно их уничтожив. Также летчики отработали слаженность действий при нанесении удара по одиночным и групповым воздушным целям.
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безопасность, россия
05:35 02.02.2022 (обновлено: 05:36 02.02.2022)
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"
Истребители Миг-31 ВВО на учениях в Приморье перехватили самолеты-разведчики "противника"