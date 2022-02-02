https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html

Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"

Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника" - РИА Новости, 02.02.2022

Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"

Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T05:35

2022-02-02T05:35

2022-02-02T05:36

безопасность

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики "противника", сообщает пресс-служба ВВО.Дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа обнаружили самолеты-разведчики условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.Экипажи Миг-31 и Су-30СМ по команде взлетели с аэродрома "Центральная Угловая" и перехватили цели, условно их уничтожив. Также летчики отработали слаженность действий при нанесении удара по одиночным и групповым воздушным целям.

https://ria.ru/20220202/kamchatka-1770597587.html

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