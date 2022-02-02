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В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Планов по разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, президенты общаются, когда считают это целесообразным, заявил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:47
2022-02-02T13:47
2022-02-02T13:47
сша
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в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Планов по разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, президенты общаются, когда считают это целесообразным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Они говорят, когда считают это целесообразным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, что пора переговорить президентам РФ и США.Он добавил, что пока таких планов нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/peskov-1769788169.html
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, джо байден
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что планов по разговору Путина и Байдена нет