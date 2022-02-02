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В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Планов по разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, президенты общаются, когда считают это целесообразным, заявил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:47
2022-02-02T13:47
сша
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Планов по разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, президенты общаются, когда считают это целесообразным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Они говорят, когда считают это целесообразным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, что пора переговорить президентам РФ и США.Он добавил, что пока таких планов нет.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, джо байден
13:47 02.02.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что планов по разговору Путина и Байдена нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Планов по разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, президенты общаются, когда считают это целесообразным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Они говорят, когда считают это целесообразным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, что пора переговорить президентам РФ и США.
Он добавил, что пока таких планов нет.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 14:09В мире
Кремль оценил необходимость новых переговоров Путина и Байдена
 
СШАРоссияВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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