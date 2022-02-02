https://ria.ru/20220202/patsienty-1770592544.html

Как "омикрон" изменил пациентов

Глава ковидного стационара рассказал, как "омикрон" изменил пациентов - РИА Новости, 02.02.2022

Как "омикрон" изменил пациентов

Пациенты, которых госпитализируют с "омикроном", отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма "дельта", рассказал в интервью радио... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T02:08

2022-02-02T02:08

2022-02-02T02:08

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пациенты, которых госпитализируют с "омикроном", отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.По его словам, "классические" симптомы коронавирусной инфекции теперь редко встречаются у пациентов, которых госпитализируют после заражения омикрон-штаммом.По наблюдениям врача, если человек инфицирован "омикроном", то COVID-19 у него больше всего напоминает сезонный грипп."Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции", – уточнил Шугушев.Вариант коронавируса "омикрон" реже приводит к госпитализации больного, чем штамм "дельта", продолжил он. При этом люди, все-таки оказавшиеся в стационаре, как правило, находятся не в тяжелом, а в среднетяжелом состоянии."Сейчас 75% госпитализированных – это среднетяжелые случаи", – сообщил врач.Однако, по его мнению, подобные изменения в "портрете" среднестатистического пациента произошли не только из-за особенностей нового штамма коронавируса."Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься, что это может быть смертельно опасно", – сказал Шугушев.Россияне теперь лучше информированы, поэтому число запущенных случаев болезни сократилось, полагает он."Сейчас хорошо работает профилактика. Люди стали более информированными и сознательными", – отметил Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.Важнейший фактор, повлиявший на снижение количества случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции, – это вакцинация.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770590639.html

https://ria.ru/20220201/simptomy-1770568603.html

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