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Как "омикрон" изменил пациентов
Глава ковидного стационара рассказал, как "омикрон" изменил пациентов - РИА Новости, 02.02.2022
Как "омикрон" изменил пациентов
Пациенты, которых госпитализируют с "омикроном", отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма "дельта", рассказал в интервью радио... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T02:08
2022-02-02T02:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пациенты, которых госпитализируют с "омикроном", отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.По его словам, "классические" симптомы коронавирусной инфекции теперь редко встречаются у пациентов, которых госпитализируют после заражения омикрон-штаммом.По наблюдениям врача, если человек инфицирован "омикроном", то COVID-19 у него больше всего напоминает сезонный грипп."Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции", – уточнил Шугушев.Вариант коронавируса "омикрон" реже приводит к госпитализации больного, чем штамм "дельта", продолжил он. При этом люди, все-таки оказавшиеся в стационаре, как правило, находятся не в тяжелом, а в среднетяжелом состоянии."Сейчас 75% госпитализированных – это среднетяжелые случаи", – сообщил врач.Однако, по его мнению, подобные изменения в "портрете" среднестатистического пациента произошли не только из-за особенностей нового штамма коронавируса."Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься, что это может быть смертельно опасно", – сказал Шугушев.Россияне теперь лучше информированы, поэтому число запущенных случаев болезни сократилось, полагает он."Сейчас хорошо работает профилактика. Люди стали более информированными и сознательными", – отметил Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.Важнейший фактор, повлиявший на снижение количества случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции, – это вакцинация.
https://ria.ru/20220202/omikron-1770590639.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
02:08 02.02.2022
 
Глава ковидного стационара рассказал, как "омикрон" изменил пациентов

Врач Шугушев: симптомы у пациентов с "омикроном" сильно отличаются от других штаммов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати пациента
Медицинский работник у кровати пациента - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у кровати пациента
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пациенты, которых госпитализируют с "омикроном", отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения штамма "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.
По его словам, "классические" симптомы коронавирусной инфекции теперь редко встречаются у пациентов, которых госпитализируют после заражения омикрон-штаммом.
"Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее", – сказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко Заур Шугушев.
По наблюдениям врача, если человек инфицирован "омикроном", то COVID-19 у него больше всего напоминает сезонный грипп.
"Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции", – уточнил Шугушев.
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Названы необычные симптомы "омикрона"
Вариант коронавируса "омикрон" реже приводит к госпитализации больного, чем штамм "дельта", продолжил он. При этом люди, все-таки оказавшиеся в стационаре, как правило, находятся не в тяжелом, а в среднетяжелом состоянии.
"Сейчас 75% госпитализированных – это среднетяжелые случаи", – сообщил врач.
Однако, по его мнению, подобные изменения в "портрете" среднестатистического пациента произошли не только из-за особенностей нового штамма коронавируса.
"Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься, что это может быть смертельно опасно", – сказал Шугушев.
Россияне теперь лучше информированы, поэтому число запущенных случаев болезни сократилось, полагает он.
"Сейчас хорошо работает профилактика. Люди стали более информированными и сознательными", – отметил Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.
Важнейший фактор, повлиявший на снижение количества случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции, – это вакцинация.
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