https://ria.ru/20220202/otvety-1770649478.html

МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности

МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности - РИА Новости, 02.02.2022

МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности

В МИД России не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения Москвы, переадресовав в Вашингтон вопрос о РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:30

2022-02-02T12:30

2022-02-02T13:11

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В МИД России не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения Москвы, переадресовав в Вашингтон вопрос о этом.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать подлинность появившихся в El Pais ответов США и Альянса на предложения РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "это к США".В среду испанская газета заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В нем, в частности, говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что США согласовали свой ответ на предложения России по безопасности с союзниками и с Украиной.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220202/otvet-1770636650.html

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в мире, мария захарова, сша, россия, нато, украина, восточная европа, энтони блинкен, сергей лавров