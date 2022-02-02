12:30 02.02.2022 (обновлено: 13:11 02.02.2022)
МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности
МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов США и НАТО по безопасности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В МИД России не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения Москвы, переадресовав в Вашингтон вопрос о этом.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать подлинность появившихся в El Pais ответов США и Альянса на предложения РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "это к США".
В среду испанская газета заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В нем, в частности, говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что США согласовали свой ответ на предложения России по безопасности с союзниками и с Украиной.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Инфографика