https://ria.ru/20220202/otvet-1770636650.html

Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais

Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais - РИА Новости, 02.02.2022

Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais

Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по безопасности, опубликованного испанской El Pais. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:30

2022-02-02T11:30

2022-02-02T11:32

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по безопасности, опубликованного испанской El Pais."Да", - сказал источник, отвечая на вопрос, может ли подтвердить подлинность документа.

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в мире, испания, россия, нато, сша