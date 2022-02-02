https://ria.ru/20220202/otvet-1770636650.html
Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais
Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais - РИА Новости, 02.02.2022
Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais
Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по безопасности, опубликованного испанской El Pais. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:30
2022-02-02T11:30
2022-02-02T11:32
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по безопасности, опубликованного испанской El Pais."Да", - сказал источник, отвечая на вопрос, может ли подтвердить подлинность документа.
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в мире, испания, россия, нато, сша
11:30 02.02.2022 (обновлено: 11:32 02.02.2022)
Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais
Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais