07:38 02.02.2022 (обновлено: 07:50 02.02.2022)
ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии
ВВС Турции провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. ВВС Турции провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии, сообщает министерство национальной обороны Турции.
"ВВС Турции провели воздушную операцию "Зимний орел" против террористов PKK/KCK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), курдские вооруженные "Отряды народной самообороны" - ред.) в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых ими в качестве баз на севере Ирака и Сирии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "нанесены удары по убежищам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, используемым террористами".
"Операция "Зимний орел" начата в соответствии с нормами международного права, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом", - добавили в ведомстве.
"При планировании и проведении операции, проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды. В ходе операции использовались в основном боеприпасы отечественного производства. После выполнения боевого задания все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования", - уточнило Минобороны.
В Минобороны подчеркнули, что "ВС Турции продолжат решительную борьбу с терроризмом".
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.