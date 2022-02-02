https://ria.ru/20220202/operatsiya-1770603453.html

ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии - РИА Новости, 02.02.2022

ВВС Турции атаковали курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

ВВС Турции провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии, сообщает министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T07:38

2022-02-02T07:38

2022-02-02T07:50

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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. ВВС Турции провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии, сообщает министерство национальной обороны Турции.Уточняется, что "нанесены удары по убежищам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, используемым террористами"."Операция "Зимний орел" начата в соответствии с нормами международного права, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом", - добавили в ведомстве."При планировании и проведении операции, проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды. В ходе операции использовались в основном боеприпасы отечественного производства. После выполнения боевого задания все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования", - уточнило Минобороны.В Минобороны подчеркнули, что "ВС Турции продолжат решительную борьбу с терроризмом".Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

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в мире, турция