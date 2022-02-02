https://ria.ru/20220202/operatory-1770761642.html

Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK

Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK - РИА Новости, 02.02.2022

Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK

Роскомнадзор довел до операторов связи техническую информацию, необходимую для организации безвозмездного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (пока в РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T22:22

2022-02-02T22:22

2022-02-02T22:22

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор довел до операторов связи техническую информацию, необходимую для организации безвозмездного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (пока в списке только "Госуслуги" и "ВКонтакте"), сообщило ведомство."Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости предоставления безвозмездного доступа к ресурсам, включенным в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Такой перечень опубликован на сайте ведомства. До операторов связи доведена необходимая для организации доступа техническая информация", - говорится в сообщении.Обеспечить безвозмездный доступ к социально значимым ресурсам операторы связи должны не позднее 60 дней с момента получения перечня.Согласно информации на сайте Роскомнадзора, в настоящий момент в реестр внесены портал "Госуслуги" и соцсеть "ВКонтакте". Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением правительства России, оно предусматривает, что перечень актуализируется по инициативе Минцифры не реже одного раза в год.Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента были отобраны около 400 онлайн-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий.

https://ria.ru/20220201/vyshki-1770482737.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госуслуги, вконтакте