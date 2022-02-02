https://ria.ru/20220202/operatory-1770761642.html
Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK
Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK - РИА Новости, 02.02.2022
Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK
Роскомнадзор довел до операторов связи техническую информацию, необходимую для организации безвозмездного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (пока в РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T22:22
2022-02-02T22:22
2022-02-02T22:22
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госуслуги
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770706654_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_28f76ed8fbb96a39a1150514c2df914f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор довел до операторов связи техническую информацию, необходимую для организации безвозмездного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (пока в списке только "Госуслуги" и "ВКонтакте"), сообщило ведомство."Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости предоставления безвозмездного доступа к ресурсам, включенным в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Такой перечень опубликован на сайте ведомства. До операторов связи доведена необходимая для организации доступа техническая информация", - говорится в сообщении.Обеспечить безвозмездный доступ к социально значимым ресурсам операторы связи должны не позднее 60 дней с момента получения перечня.Согласно информации на сайте Роскомнадзора, в настоящий момент в реестр внесены портал "Госуслуги" и соцсеть "ВКонтакте". Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением правительства России, оно предусматривает, что перечень актуализируется по инициативе Минцифры не реже одного раза в год.Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента были отобраны около 400 онлайн-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий.
https://ria.ru/20220201/vyshki-1770482737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770706654_165:0:1942:1333_1920x0_80_0_0_c2a9079b2bf66d67a9a7cf45f357b8a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госуслуги, вконтакте
Операторам передали данные для обеспечения доступа к "Госуслугам" и VK
РКН уведомил операторов о необходимости предоставления данных к "Госуслугам" и VK