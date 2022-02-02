https://ria.ru/20220202/operabalet-1770555579.html

Дебют Хиблы Герзмавы и смелые эксперименты: лучшие оперы и балеты февраля

Дебют Хиблы Герзмавы и смелые эксперименты: лучшие оперы и балеты февраля - РИА Новости, 02.02.2022

Дебют Хиблы Герзмавы и смелые эксперименты: лучшие оперы и балеты февраля

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко показывает в феврале недавние премьеры и постановки, которые идут на сцене театра много лет, но не... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:22

2022-02-02T10:22

2022-02-02T10:22

культпоход

александр титель

хибла герзмава

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

сергей прокофьев

константин богомолов

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко показывает в феврале недавние премьеры и постановки, которые идут на сцене театра много лет, но не потеряли актуальности. РИА Новости рассказывает о новом балете, оперной классике и дебюте известной певицы Хиблы Герзмавы."Ромео и Джульетта"5-7 февраляЭта постановка всего несколько месяцев назад наделала много шума, ведь в качестве режиссера балета впервые выступил Константин Богомолов, взяв в подмогу в качестве хореографа Максима Севагина. Спектакль получился противоречивым. Впрочем, никто и не ждал иного от известного театральными провокациями режиссера: все буквально поставлено с ног на голову. Ромео только что вернулся из заключения, Меркуцио торгует наркотиками, сеньор Капулетти – олигарх, жена которого не расстается с бокалом спиртного и проводит время с генералом Тибальдом. В конце зрителей ждет, возможно, самый большой сюрприз: герои останутся живы, правда без концовки в духе "жили долго и счастливо". Но даже если все новые повороты сюжета вас не затронут, то этот балет, уж точно, стоит посмотреть ради одной пары на сцене – Лорана Илера (нынешнего руководителя балета театра Станиславского и Немировича-Данченко) и Дарьи Павленко. Их безымянные герои – Он и Она – периодически появляются на сцене, и это самые лиричные и трогательные дуэты нового спектакля."Севильский цирюльник"9 февраляЭта опера Россини из разряда музыкальных шедевров, которые можно переслушивать бесконечно. Знаменитые арии у всех на слуху, но каждый раз находишь в этой музыке что-то новое, наслаждаешься ее легкостью, простотой и гениальностью. Каждый режиссер, конечно, ставит своего "Севильского цирюльника": у Бомарше указано, что герои одеты в старинные испанские костюмы, у Россини действие перенесено в XVIII век, то есть современный для него. Режиссер Александр Титель поселил героев в ХХ веке, в многоквартирном доме. Впрочем, в любой версии бессмертной оперы главной всегда остается музыка и исполнители. Эта постановка появилась в театре почти 12 лет назад. Интересно, что предыдущий "Севильский цирюльник" на Большой Дмитровке был поставлен еще самим Станиславским и продержался на этой сцене почти семь десятилетий."Жизель"13-14 февраля, Основная сценаСамый классический из всей балетной классики, этот спектакль идет на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в редакции нынешнего руководителя балетной труппы француза Лорана Илера. По его словам, он не стремился подвергать балет радикальной ревизии, однако, хотел наполнить спектакль новым дыханием, ведь только тогда классика остается живой. Особое внимание руководитель балетной труппы обращал на чистоту стиля, точность выполнения движений – именно то, за что знатоки балета и ценят настоящую классику.Вечер одноактных опер "Н.Ф.Б." и "Кроткая"13 февраля, Малая сценаДве одноактные оперы режиссер Людмила Налетова поставила к 200-летию Достоевского. Это будет российская премьера одноактной оперы Владимира Кобекина "Н.Ф.Б" по "Идиоту". Там только три действующих лица – Настастья Филипповна, князь Мышкин и Рогожин. И композитор Алексей Курбатов написал специально для театра одноактную оперу "Кроткая". В последние годы театр активно занимается современной оперой: по словам главного режиссера Александра Тителя, более 40% постановок – это музыка XX и XXI веков. К различным экспериментам располагает и Малая сцена, напоминающая черный куб и экспериментальная по своему замыслу, архитектуре и дизайну."Тоска"17 февраляМожет показаться удивительным, но даже такая прославленная певица, как Хибла Герзмава, в репертуаре которой множество партий, дебютирует в одной из самых известных опер только сейчас. Она впервые исполнит партию Тоски в одноименной опере Пуччини. Возлюбленного Тоски – художника Каварадосси – исполнит замечательный тенор Николай Ерохин, который запомнился в этой роли публике и критике еще на премьере спектакля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, александр титель, хибла герзмава, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, сергей прокофьев, константин богомолов