https://ria.ru/20220202/onkologiya-1770705884.html
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным - РИА Новости, 02.02.2022
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:55
2022-02-02T16:55
2022-02-02T17:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
михаил мишустин
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568187096_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_1e20cb56c3025e13322dd3d8663225db.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни, требующие постоянного лечения, например, онкобольным."Не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология. Михаил Альбертович, пожалуйста, держите этот вопрос на личном контроле", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210612/immunoterapiya-1736522518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568187096_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_f9169bc04f710f99d09cb10ddc1dd101.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, михаил мишустин, михаил мурашко
16:55 02.02.2022 (обновлено: 17:00 02.02.2022)
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным
Премьер Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным в пандемию