https://ria.ru/20220202/onkologiya-1770705884.html

Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным

Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным - РИА Новости, 02.02.2022

Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:55

2022-02-02T16:55

2022-02-02T17:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни, требующие постоянного лечения, например, онкобольным."Не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология. Михаил Альбертович, пожалуйста, держите этот вопрос на личном контроле", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210612/immunoterapiya-1736522518.html

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