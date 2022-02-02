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Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным - РИА Новости, 02.02.2022
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:55
2022-02-02T17:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни, требующие постоянного лечения, например, онкобольным."Не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология. Михаил Альбертович, пожалуйста, держите этот вопрос на личном контроле", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, михаил мишустин, михаил мурашко
16:55 02.02.2022 (обновлено: 17:00 02.02.2022)
 
Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным

Премьер Мишустин поручил Мурашко уделить особое внимание помощи онкобольным в пандемию

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОнкоцентр
Онкоцентр - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Онкоцентр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под особый контроль оказание помощи в пандемию людям, имеющим болезни, требующие постоянного лечения, например, онкобольным.
"Не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология. Михаил Альбертович, пожалуйста, держите этот вопрос на личном контроле", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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