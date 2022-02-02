https://ria.ru/20220202/omikron-1770708321.html
В 83 регионах подтвердили 15 287 случаев заражения "омикрона"
В 83 регионах подтвердили 15 287 случаев заражения "омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022
В 83 регионах подтвердили 15 287 случаев заражения "омикрона"
В Российской Федерации в 83 регионах подтверждено 15 287 случаев "омикрона" , сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:04
2022-02-02T17:04
2022-02-02T17:30
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Российской Федерации в 83 регионах подтверждено 15 287 случаев "омикрона" , сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19."На сегодняшний день в целом в стране выявлено 15 287 случаев вызванных новым подтверждённым геновариантом вируса "омикрон". И все случаи зарегистрированы практически по всей стране, в 83 регионах. По клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонию - 6,5% и на бессимптомные формы - 16%", - сказала Попова.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:04 02.02.2022 (обновлено: 17:30 02.02.2022)
В 83 регионах подтвердили 15 287 случаев заражения "омикрона"
Глава Роспотребнадзора Попова: в 83 регионах выявили 15 287 случаев заражения "омикроном"