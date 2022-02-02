https://ria.ru/20220202/omikron-1770708008.html

Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились

Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились - РИА Новости, 02.02.2022

Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились

Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:03

2022-02-02T17:03

2022-02-02T17:12

распространение коронавируса

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анна попова

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова сообщила, что свыше 15 тысяч случаев заражения "омикроном" подтверждено в 83 регионах РФ."Хочу отметить, что из этого количества не привиты 70% заболевших, и 95% не болели этим заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220201/omikron-1770400648.html

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