https://ria.ru/20220202/omikron-1770708008.html
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились - РИА Новости, 02.02.2022
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились
Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:03
2022-02-02T17:03
2022-02-02T17:12
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
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коронавирус в россии
анна попова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова сообщила, что свыше 15 тысяч случаев заражения "омикроном" подтверждено в 83 регионах РФ."Хочу отметить, что из этого количества не привиты 70% заболевших, и 95% не болели этим заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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17:03 02.02.2022 (обновлено: 17:12 02.02.2022)
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились
Глава Роспотребнадзора Попова: 70% заразившихся "омикроном" не были вакцинированы