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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/omikron-1770708008.html
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились - РИА Новости, 02.02.2022
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились
Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:03
2022-02-02T17:12
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова сообщила, что свыше 15 тысяч случаев заражения "омикроном" подтверждено в 83 регионах РФ."Хочу отметить, что из этого количества не привиты 70% заболевших, и 95% не болели этим заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:03 02.02.2022 (обновлено: 17:12 02.02.2022)
 
Попова: большинство заразившихся "омикроном" не болели и не привились

Глава Роспотребнадзора Попова: 70% заразившихся "омикроном" не были вакцинированы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Попова сообщила, что свыше 15 тысяч случаев заражения "омикроном" подтверждено в 83 регионах РФ.
"Хочу отметить, что из этого количества не привиты 70% заболевших, и 95% не болели этим заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 02:21Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОмикрон-штамм коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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