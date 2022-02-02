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Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона"

Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона"

Ситуация с коронавирусом в России не перегружает стационарное звено, но наблюдается огромная нагрузка на амбулаторное звено, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:46

2022-02-02T16:46

2022-02-02T17:06

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России не перегружает стационарное звено, но наблюдается огромная нагрузка на амбулаторное звено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду."Что касается стационарного звена, также отмечается рост госпитализаций. На сегодня госпитализированы 147 тысяч человек. Рост составил 23% по сравнению с показателями предыдущей недели", - сказал Мурашко."На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев. Это меньше, чем было в четвертую волну - осеннюю. С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770302741.html

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