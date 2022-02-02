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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220202/omikron-1770703683.html
Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона"
Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона"
Ситуация с коронавирусом в России не перегружает стационарное звено, но наблюдается огромная нагрузка на амбулаторное звено, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:46
2022-02-02T17:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России не перегружает стационарное звено, но наблюдается огромная нагрузка на амбулаторное звено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду."Что касается стационарного звена, также отмечается рост госпитализаций. На сегодня госпитализированы 147 тысяч человек. Рост составил 23% по сравнению с показателями предыдущей недели", - сказал Мурашко."На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев. Это меньше, чем было в четвертую волну - осеннюю. С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи", - подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
16:46 02.02.2022 (обновлено: 17:06 02.02.2022)
 
Мурашко рассказал о нагрузке на амбулаторное звено из-за "омикрона"

Глава Минздрава Мурашко: "омикрон" дает огромную нагрузку на амбулаторное звено

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России не перегружает стационарное звено, но наблюдается огромная нагрузка на амбулаторное звено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
"Что касается стационарного звена, также отмечается рост госпитализаций. На сегодня госпитализированы 147 тысяч человек. Рост составил 23% по сравнению с показателями предыдущей недели", - сказал Мурашко.
"На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев. Это меньше, чем было в четвертую волну - осеннюю. С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи", - подчеркнул министр.
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