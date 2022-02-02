15:45 02.02.2022 (обновлено: 15:48 02.02.2022)
Ученые рассказали об экстремальных "волнах жары" в Мировом океане
Исследование: экстремальные "волны жары" в Мировом океане стали нормой
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экстремально высокие температуры с 2014 года наблюдаются на более чем половине площади Мирового океана, в 2019 году "волны жары" наблюдались на 57% поверхности океана, говорится в исследовании ученых Океанариума залива Монтерей (США), опубликованном в журнале PLOS Climate.
Американские ученые проанализировали данные о температуре поверхности океана за последние 150 лет.
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"Первым годом, когда более 50% океана испытало экстремальные температуры, был 2014 год. Эта тенденция продолжалась и в последующие годы, достигнув 57% (площади поверхности – ред.) океана в 2019 году. Между тем, в конце 19 века только 2% поверхности океана испытывало чрезвычайно высокие температуры", - говорится в исследовании.
Как отмечается в статье, 2014 год необходимо признать "точкой невозвращения" для состояния океана. Причем "волны жары" стали нормой для Южной Атлантики в 1998 году, а для Индийского океана - в 2007-м. Сильнее всего, в 5,3 раза по сравнению с прошлым веком, увеличилась площадь поверхности океана, подверженная "волнам жары", в Арктике.
Авторы статьи отмечают, что "волны жары" в океане повлияют на его экосистему.
Принято считать потепление и его последствия для планеты грядущими событиями, но, согласно результатам исследования, это уже вопрос сегодняшнего дня.
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