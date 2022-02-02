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Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова
Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова
Основания для введения специальных внешних ограничений из-за коронавируса в России сегодня нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:40
2022-02-02T09:40
2022-02-02T09:40
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Основания для введения специальных внешних ограничений из-за коронавируса в России сегодня нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова."Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, которые мы прошли уже в течение двух лет, и сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет", - сказала Попова.Она отметила, что меры принимаются точечно, так как страна большая и ситуация везде развивается по-разному, а набор инструментов, которые используются в регионах для борьбы с распространением коронавируса, отработан уже очень хорошо."Субъекты аккуратно вводят какие-то специальные меры, не ввергая все общество и всю экономику в состояние коллапса, что сегодня и не нужно делать", - подчеркнула Попова.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет