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Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова

Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Оснований для введения внешних ограничений по COVID-19 нет, заявила Попова

Основания для введения специальных внешних ограничений из-за коронавируса в России сегодня нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:40

2022-02-02T09:40

2022-02-02T09:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

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коронавирусы

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Основания для введения специальных внешних ограничений из-за коронавируса в России сегодня нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова."Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, которые мы прошли уже в течение двух лет, и сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет", - сказала Попова.Она отметила, что меры принимаются точечно, так как страна большая и ситуация везде развивается по-разному, а набор инструментов, которые используются в регионах для борьбы с распространением коронавируса, отработан уже очень хорошо."Субъекты аккуратно вводят какие-то специальные меры, не ввергая все общество и всю экономику в состояние коллапса, что сегодня и не нужно делать", - подчеркнула Попова.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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