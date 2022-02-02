https://ria.ru/20220202/obse-1770696592.html

Россия ждет ответа ОБСЕ на послание Лаврова, заявил Гаврилов

Россия ждет ответа ОБСЕ на послание Лаврова, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.02.2022

Россия ждет ответа ОБСЕ на послание Лаврова, заявил Гаврилов

Россия ждет реакцию на заданный в послании главы МИД Сергея Лаврова коллегам из стран ОБСЕ вопрос об обязательствах по безопасности, заявил в среду руководитель РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:19

2022-02-02T16:19

2022-02-02T16:19

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Россия ждет реакцию на заданный в послании главы МИД Сергея Лаврова коллегам из стран ОБСЕ вопрос об обязательствах по безопасности, заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Ждем и реакцию на заданный в послании С.В. Лаврова коллегам из стран ОБСЕ вопрос: как наши партнёры понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности? Исходим из того, что ответы на него поступят в ближайшее время и в национальном качестве, так как упомянутое обязательство принималось каждым из государств индивидуально, а не от имени союзов или блоков", - сказал дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Он добавил, что возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учётом имеющихся предложений продолжают изучаться Москвой.Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770559270.html

https://ria.ru/20220128/obse-1769937289.html

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в мире, владимир путин, энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, обсе, нато