https://ria.ru/20220202/npo-1770767625.html

Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО

Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО - РИА Новости, 02.02.2022

Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО

Российская сторона не готова и не пойдет на то, чтобы заново аккредитовать в России три немецкие НПО, признанные нежелательными, заявил РИА Новости по итогам... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:48

2022-02-02T23:48

2022-02-02T23:57

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Российская сторона не готова и не пойдет на то, чтобы заново аккредитовать в России три немецкие НПО, признанные нежелательными, заявил РИА Новости по итогам визита в Берлин спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Мы ни в коей мере не препятствуем, чтобы руководители, представители этих немецких организаций в личном качестве продолжали работу в "Петербургском диалоге", не будем ограничивать их участие. Но российскую сторону в данном случае не устраивают позиции этих организаций, которые занимаются в России деятельностью, которая не вписывается в российское законодательство... Пока немецкая сторона настаивает на том, чтобы эти организации были заново аккредитованы в России, на что, говорю ответственно, российская сторона не готова и не пойдет", - сказал Швыдкой, добавив, что "мы очень высоко ценим эту площадку, она очень важна, мы открыты для того, чтобы в работе "Петербургского диалога" принимали участие немецкие коллеги", однако "ничего другого мы сегодня предложить не можем".Швыдкой отметил, что в России "хотели бы, чтобы "Петербургский диалог" продолжал работать". Он напомнил о том, что в мае в Берлине состоятся "Потсдамские встречи", и выразил желание, чтобы данный форум "тоже получил политическую поддержку, сохранив традиционный патронат со стороны министров иностранных дел России и Германии".В прошлом году немецкие организаторы "Петербургского диалога" заявили об отказе от совместного заседания в июле в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России.Россия глубоко сожалеет в связи с решением германской стороны приостановить мероприятия в рамках "Петербургского диалога", остается открытой для сотрудничества и взаимодействия, прокомментировал данные шаги пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В МИД РФ ранее выразили сожаления в связи с тем, что "сейчас "Петербургский диалог" рассматривается некоторыми его немецкими участниками, включая вышеупомянутые НПО, как трибуна для критики российского государства.

https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html

https://ria.ru/20220202/tsenzura-1770741876.html

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