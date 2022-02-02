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Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО
Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО - РИА Новости, 02.02.2022
Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО
Российская сторона не готова и не пойдет на то, чтобы заново аккредитовать в России три немецкие НПО, признанные нежелательными, заявил РИА Новости по итогам... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:48
2022-02-02T23:57
дмитрий песков
берлин (город)
россия
телеканал rt
rt deutsch
германия
михаил швыдкой
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Российская сторона не готова и не пойдет на то, чтобы заново аккредитовать в России три немецкие НПО, признанные нежелательными, заявил РИА Новости по итогам визита в Берлин спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Мы ни в коей мере не препятствуем, чтобы руководители, представители этих немецких организаций в личном качестве продолжали работу в "Петербургском диалоге", не будем ограничивать их участие. Но российскую сторону в данном случае не устраивают позиции этих организаций, которые занимаются в России деятельностью, которая не вписывается в российское законодательство... Пока немецкая сторона настаивает на том, чтобы эти организации были заново аккредитованы в России, на что, говорю ответственно, российская сторона не готова и не пойдет", - сказал Швыдкой, добавив, что "мы очень высоко ценим эту площадку, она очень важна, мы открыты для того, чтобы в работе "Петербургского диалога" принимали участие немецкие коллеги", однако "ничего другого мы сегодня предложить не можем".Швыдкой отметил, что в России "хотели бы, чтобы "Петербургский диалог" продолжал работать". Он напомнил о том, что в мае в Берлине состоятся "Потсдамские встречи", и выразил желание, чтобы данный форум "тоже получил политическую поддержку, сохранив традиционный патронат со стороны министров иностранных дел России и Германии".В прошлом году немецкие организаторы "Петербургского диалога" заявили об отказе от совместного заседания в июле в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России.Россия глубоко сожалеет в связи с решением германской стороны приостановить мероприятия в рамках "Петербургского диалога", остается открытой для сотрудничества и взаимодействия, прокомментировал данные шаги пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В МИД РФ ранее выразили сожаления в связи с тем, что "сейчас "Петербургский диалог" рассматривается некоторыми его немецкими участниками, включая вышеупомянутые НПО, как трибуна для критики российского государства.
https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html
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дмитрий песков, берлин (город), россия, телеканал rt, rt deutsch, германия, михаил швыдкой
23:48 02.02.2022 (обновлено: 23:57 02.02.2022)
 
Швыдкой: Россия не аккредитует признанные нежелательными немецкие НПО

Швыдкой: Россия не станет аккредитовывать три признанные нежелательными немецких НПО

© РИА Новости / Александр НатрускинСпецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Российская сторона не готова и не пойдет на то, чтобы заново аккредитовать в России три немецкие НПО, признанные нежелательными, заявил РИА Новости по итогам визита в Берлин спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы ни в коей мере не препятствуем, чтобы руководители, представители этих немецких организаций в личном качестве продолжали работу в "Петербургском диалоге", не будем ограничивать их участие. Но российскую сторону в данном случае не устраивают позиции этих организаций, которые занимаются в России деятельностью, которая не вписывается в российское законодательство... Пока немецкая сторона настаивает на том, чтобы эти организации были заново аккредитованы в России, на что, говорю ответственно, российская сторона не готова и не пойдет", - сказал Швыдкой, добавив, что "мы очень высоко ценим эту площадку, она очень важна, мы открыты для того, чтобы в работе "Петербургского диалога" принимали участие немецкие коллеги", однако "ничего другого мы сегодня предложить не можем".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:10
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
Швыдкой отметил, что в России "хотели бы, чтобы "Петербургский диалог" продолжал работать". Он напомнил о том, что в мае в Берлине состоятся "Потсдамские встречи", и выразил желание, чтобы данный форум "тоже получил политическую поддержку, сохранив традиционный патронат со стороны министров иностранных дел России и Германии".
В прошлом году немецкие организаторы "Петербургского диалога" заявили об отказе от совместного заседания в июле в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России.
Россия глубоко сожалеет в связи с решением германской стороны приостановить мероприятия в рамках "Петербургского диалога", остается открытой для сотрудничества и взаимодействия, прокомментировал данные шаги пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В МИД РФ ранее выразили сожаления в связи с тем, что "сейчас "Петербургский диалог" рассматривается некоторыми его немецкими участниками, включая вышеупомянутые НПО, как трибуна для критики российского государства.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
19:23
В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой
 
Дмитрий ПесковБерлин (город)РоссияТелеканал RTRT DeutschГерманияМихаил Швыдкой
 
 
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