https://ria.ru/20220202/nota-1770681749.html

Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД

Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД - РИА Новости, 02.02.2022

Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД

Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:56

2022-02-02T14:56

2022-02-02T15:20

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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мвд черногории

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории об этом, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство Черногории в Российской Федерации получило ноту от российской стороны и проинформировало компетентные органы Черногории об этом. На данный момент официального ответа из Черногории не поступало", - сказал представитель посольства.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск.

https://ria.ru/20220202/chernogoriya-1770637234.html

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, тельман исмаилов, мвд черногории