https://ria.ru/20220202/nota-1770681749.html
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД - РИА Новости, 02.02.2022
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД
Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:56
2022-02-02T14:56
2022-02-02T15:20
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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тельман исмаилов
мвд черногории
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории об этом, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство Черногории в Российской Федерации получило ноту от российской стороны и проинформировало компетентные органы Черногории об этом. На данный момент официального ответа из Черногории не поступало", - сказал представитель посольства.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск.
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РИА Новости
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, тельман исмаилов, мвд черногории
14:56 02.02.2022 (обновлено: 15:20 02.02.2022)
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД
Посольство Черногории получило ноту от России о запрете въезда госсекретаря МВД