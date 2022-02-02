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Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД - РИА Новости, 02.02.2022
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД
Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:56
2022-02-02T15:20
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черногория
тельман исмаилов
мвд черногории
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории об этом, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство Черногории в Российской Федерации получило ноту от российской стороны и проинформировало компетентные органы Черногории об этом. На данный момент официального ответа из Черногории не поступало", - сказал представитель посольства.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, тельман исмаилов, мвд черногории
14:56 02.02.2022 (обновлено: 15:20 02.02.2022)
 
Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда госсекретаря МВД

Посольство Черногории получило ноту от России о запрете въезда госсекретаря МВД

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк"Старый город" в Будве, Черногория
Старый город в Будве, Черногория - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
"Старый город" в Будве, Черногория
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посольство Черногории в Москве получило ноту от российской стороны о запрете въезда госсекретарю МВД в Россию и проинформировало компетентные органы Черногории об этом, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство Черногории в Российской Федерации получило ноту от российской стороны и проинформировало компетентные органы Черногории об этом. На данный момент официального ответа из Черногории не поступало", - сказал представитель посольства.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:31
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧерногорияТельман ИсмаиловМВД Черногории
 
 
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