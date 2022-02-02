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ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 02.02.2022
ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ в марте, как и ожидалось, увеличат добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:24
2022-02-02T20:24
2022-02-02T20:24
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Страны ОПЕК+ в марте, как и ожидалось, увеличат добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам прошедшего в среду заседания."ОПЕК и участвующие в Декларации о кооперации страны не-ОПЕК решили... подтвердить план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании ONOMM (альянса ОПЕК+ - ред.), и решение увеличить общую добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки в марте 2022 года", - сообщается в документе.Ранее в среду о таком решении сообщали источники РИА Новости в альянсе. Также ОПЕК+ подтвердил, что планирует провести следующее заседание 2 марта.
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цены на нефть, опек+, в мире
ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ в марте увеличат добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки