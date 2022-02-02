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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220202/neft-1770740094.html
Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак
Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак - РИА Новости, 02.02.2022
Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак
Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:14
2022-02-02T19:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
опек
александр новак
нефть
опек+
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Альянс ОПЕК+ на встрече в среду принял решение в марте вновь увеличить добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки."Для нас это очередное повышение добычи даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема. Напомню, в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 миллиона баррелей в сутки", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
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экономика, цены на нефть, россия, опек, александр новак, нефть, опек+
19:14 02.02.2022
 
Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от объема мая 2020 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Альянс ОПЕК+ на встрече в среду принял решение в марте вновь увеличить добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки.
"Для нас это очередное повышение добычи даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема. Напомню, в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 миллиона баррелей в сутки", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
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