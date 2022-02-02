https://ria.ru/20220202/neft-1770740094.html

Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак

Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак - РИА Новости, 02.02.2022

Россия в марте восстановит добычу нефти на 90%, заявил Новак

Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:14

2022-02-02T19:14

2022-02-02T19:14

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Альянс ОПЕК+ на встрече в среду принял решение в марте вновь увеличить добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки."Для нас это очередное повышение добычи даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема. Напомню, в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 миллиона баррелей в сутки", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

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