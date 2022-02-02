США сдадут Украину и Прибалтику, чтобы не злить Россию. Новый план

В США предложили "сдать" Украину и Прибалтику, чтобы "не злить Россию"
Американский политик Бьюкенен призвал исключить из НАТО ряд стран, чтобы "не злить Россию"
Флаг НАТО во время учений в Латвии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Территориальная целостность Украины и защита слабых стран в Восточной Европе не стоят войны с Россией, заявил американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен в колонке на портале LewRockwell.
"США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено", — заявил Бьюкенен.
Он напомнил, что НАТО появилось в 1949 году для предотвращения сухопутного наступления советской армии к Ла-Маншу в случае войны. Тогда в блоке состояли 12 стран, из которых только Норвегия имела общую границу с СССР, а на пути возможной атаки советских войск были лишь Дания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. До конца холодной войны в организацию вступили еще четыре государства — Греция, Турция, Германия и Испания. Однако после распада СССР и Восточного блока, альянс расширился до 30 членов приблизившись к российским границам, хотя своей цели — прекращения существования Советского Союза — НАТО достигла.
Бьюкенен назвал понятными вопросы Кремля, для чего блок продолжает расширяться: не для войны ли с Россией?
Политик заявил, что когда военные союзы принимают новых членов, они берут на себя новые обязательства, но в то же время получают и преимущества. Однако он задался вопросом, что выиграла НАТО от вступления прибалтийских стран и зачем Штатам воевать за "крошечную" Эстонию, если она не готова защитить одну из крупнейших стран в Европе — Украину.
"Возможно, вместо того, чтобы добавлять новые страны, от имени которых мы будем воевать с такой великой державой, как Россия, нам следует подумать о сокращении списка НАТО и ограничении числа стран, за которые мы должны сражаться, до тех, которые жизненно важны для нашей безопасности и которые придают дополнительную силу альянсу", — подытожил Бьюкенен.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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