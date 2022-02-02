Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/nato-1770762226.html
США сдадут Украину и Прибалтику, чтобы не злить Россию. Новый план
В США предложили "сдать" Украину и Прибалтику, чтобы "не злить Россию" - РИА Новости, 02.02.2022
США сдадут Украину и Прибалтику, чтобы не злить Россию. Новый план
Территориальная целостность Украины и защита слабых стран в Восточной Европе не стоят войны с Россией, заявил американский писатель и политик, экс-кандидат в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T22:33
2022-02-02T22:33
в мире
нато
евросоюз
финляндия
норвегия
грузия
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770623044_0:202:2596:1662_1920x0_80_0_0_38d97aa5d1bbe2ff7f50dc560e9e22db.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Территориальная целостность Украины и защита слабых стран в Восточной Европе не стоят войны с Россией, заявил американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен в колонке на портале LewRockwell.Публицист заявил, что для США нет смысла воевать с Россией ради защиты Украины, и это понимают в Белом доме. Однако он задался вопросом, почему в НАТО продолжают настаивать на "политике открытых дверей", если это не соответствует интересам Вашингтона."США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено", — заявил Бьюкенен.Он напомнил, что НАТО появилось в 1949 году для предотвращения сухопутного наступления советской армии к Ла-Маншу в случае войны. Тогда в блоке состояли 12 стран, из которых только Норвегия имела общую границу с СССР, а на пути возможной атаки советских войск были лишь Дания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. До конца холодной войны в организацию вступили еще четыре государства — Греция, Турция, Германия и Испания. Однако после распада СССР и Восточного блока, альянс расширился до 30 членов приблизившись к российским границам, хотя своей цели — прекращения существования Советского Союза — НАТО достигла.Бьюкенен назвал понятными вопросы Кремля, для чего блок продолжает расширяться: не для войны ли с Россией?Политик заявил, что когда военные союзы принимают новых членов, они берут на себя новые обязательства, но в то же время получают и преимущества. Однако он задался вопросом, что выиграла НАТО от вступления прибалтийских стран и зачем Штатам воевать за "крошечную" Эстонию, если она не готова защитить одну из крупнейших стран в Европе — Украину.Кроме того, автор напомнил о стремлении вступить в НАТО Грузии и Финляндии — стран, имеющих общую границу с Россией. Он пояснил, что их членство в блоке потребует выделения ресурсов на их защиту и лишь разозлит Москву."Возможно, вместо того, чтобы добавлять новые страны, от имени которых мы будем воевать с такой великой державой, как Россия, нам следует подумать о сокращении списка НАТО и ограничении числа стран, за которые мы должны сражаться, до тех, которые жизненно важны для нашей безопасности и которые придают дополнительную силу альянсу", — подытожил Бьюкенен.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220202/spiral-1770748409.html
https://ria.ru/20220202/nato-1770734891.html
https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html
https://ria.ru/20220131/oshibka-1770328352.html
финляндия
норвегия
грузия
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770623044_0:0:2596:1947_1920x0_80_0_0_bebf4898ef747022ec898df2ef4f9dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, евросоюз, финляндия, норвегия, грузия, россия, сша, украина
22:33 02.02.2022
 
В США предложили "сдать" Украину и Прибалтику, чтобы "не злить Россию"

Американский политик Бьюкенен призвал исключить из НАТО ряд стран, чтобы "не злить Россию"

© REUTERS / Ints Kalnins/File PhotoФлаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins/File Photo
Флаг НАТО во время учений в Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Территориальная целостность Украины и защита слабых стран в Восточной Европе не стоят войны с Россией, заявил американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен в колонке на портале LewRockwell.
Публицист заявил, что для США нет смысла воевать с Россией ради защиты Украины, и это понимают в Белом доме. Однако он задался вопросом, почему в НАТО продолжают настаивать на "политике открытых дверей", если это не соответствует интересам Вашингтона.
"США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено", — заявил Бьюкенен.
Он напомнил, что НАТО появилось в 1949 году для предотвращения сухопутного наступления советской армии к Ла-Маншу в случае войны. Тогда в блоке состояли 12 стран, из которых только Норвегия имела общую границу с СССР, а на пути возможной атаки советских войск были лишь Дания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. До конца холодной войны в организацию вступили еще четыре государства — Греция, Турция, Германия и Испания. Однако после распада СССР и Восточного блока, альянс расширился до 30 членов приблизившись к российским границам, хотя своей цели — прекращения существования Советского Союза — НАТО достигла.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:06
В Британии предупредили Запад о "спирали унижения и упадка" из-за Украины
Бьюкенен назвал понятными вопросы Кремля, для чего блок продолжает расширяться: не для войны ли с Россией?
Политик заявил, что когда военные союзы принимают новых членов, они берут на себя новые обязательства, но в то же время получают и преимущества. Однако он задался вопросом, что выиграла НАТО от вступления прибалтийских стран и зачем Штатам воевать за "крошечную" Эстонию, если она не готова защитить одну из крупнейших стран в Европе — Украину.
Кроме того, автор напомнил о стремлении вступить в НАТО Грузии и Финляндии — стран, имеющих общую границу с Россией. Он пояснил, что их членство в блоке потребует выделения ресурсов на их защиту и лишь разозлит Москву.
"Возможно, вместо того, чтобы добавлять новые страны, от имени которых мы будем воевать с такой великой державой, как Россия, нам следует подумать о сокращении списка НАТО и ограничении числа стран, за которые мы должны сражаться, до тех, которые жизненно важны для нашей безопасности и которые придают дополнительную силу альянсу", — подытожил Бьюкенен.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:47
В Чехии назвали условие распада НАТО
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 16:10
В Европе испугались последствий введения санкций против России
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Танки M1A1 Abrams армии США
31 января, 15:49
В США назвали главную стратегическую ошибку Белого дома
 
В миреНАТОЕвросоюзФинляндияНорвегияГрузияРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала