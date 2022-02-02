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НАТО распадется. Названо условие
В Чехии назвали условие распада НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
НАТО распадется. Названо условие
НАТО не будет расширяться, иначе альянс прекратит существование, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:47
2022-02-02T19:22
в мире
восточная европа
евросоюз
нато
прибалтика
чехия
россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. НАТО не будет расширяться, иначе альянс прекратит существование, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy.Журналистка напомнила об обещании США при объединении Германии, что НАТО не расширится на восток, и спросила, возможно ли вступление новых членов в организацию. По мнению эксперта, в обозримом будущем альянс не примет в свой состав новые страны, руководствуясь инстинктом самосохранения."Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах", — объяснил Кампбелл.В этом случае мир будет "спать спокойнее", а "страсти, ложь и лицемерие" уйдут в прошлое, добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html
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в мире, восточная европа, евросоюз, нато, прибалтика, чехия, россия
18:47 02.02.2022 (обновлено: 19:22 02.02.2022)
 
В Чехии назвали условие распада НАТО

Чешский аналитик Кампбелл назвал расширение НАТО условием для распада альянса

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. НАТО не будет расширяться, иначе альянс прекратит существование, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy.
Журналистка напомнила об обещании США при объединении Германии, что НАТО не расширится на восток, и спросила, возможно ли вступление новых членов в организацию. По мнению эксперта, в обозримом будущем альянс не примет в свой состав новые страны, руководствуясь инстинктом самосохранения.
"Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах", — объяснил Кампбелл.
В этом случае мир будет "спать спокойнее", а "страсти, ложь и лицемерие" уйдут в прошлое, добавил он.
Экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 03:15
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Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.
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В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Нынешняя линия поведения НАТО приведет к распаду альянса, считает Раиси
 
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