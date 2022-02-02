Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/nato-1770725535.html
"Кинули нас". Слова Путина о расширении НАТО взбудоражили Европу
"Запад любит войну". Британцы поддержали слова Путина о НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
"Кинули нас". Слова Путина о расширении НАТО взбудоражили Европу
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:03
2022-02-02T18:53
политика
россия
восточная европа
евросоюз
нато
lockheed martin
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток.Как ранее отметил российский лидер, Североатлантический альянс "кинул" Москву, поскольку нарушил обещание не продвигаться в Восточную Европу."В этот раз я с ним согласен. Разве мы позволили бы такое у наших границ? Кто-то слышал когда-нибудь о Карибском кризисе 1962 года?" — задался вопросом steverino."К другим новостям. Акции Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация. — Прим. ред.) неуклонно росли в течение последних двух недель", — сыронизировал Boomerang Farm."Хмм, понравилось бы США, если бы российская армия стояла у их границ в Канаде или Мексике?" — порассуждал JD33."Я его не виню. Мы бы тоже не захотели, чтобы у нас под носом, на острове Уайт, присутствовали силы ОВД (Организации Варшавского договора. — Прим. ред.)", — заметил FlatulentDuck."Простой и быстрый способ предотвратить войну — не позволять Украине вступать в Североатлантический альянс", — напомнил t42u4me.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о якобы подготовке Москвой "удара" по Киеву. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркнули в Москве.
https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html
https://ria.ru/20220202/voyna-1770594921.html
россия
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, восточная европа, евросоюз, нато, lockheed martin , владимир путин, дмитрий песков
18:03 02.02.2022 (обновлено: 18:53 02.02.2022)
 
"Запад любит войну". Британцы поддержали слова Путина о НАТО

Читатели Daily Mail: Путин прав, нельзя допускать вступления Украины в НАТО

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток.
Как ранее отметил российский лидер, Североатлантический альянс "кинул" Москву, поскольку нарушил обещание не продвигаться в Восточную Европу.
"В этот раз я с ним согласен. Разве мы позволили бы такое у наших границ? Кто-то слышал когда-нибудь о Карибском кризисе 1962 года?" — задался вопросом steverino.
"Запад любит войну, потому что она приносит вовлеченным в нее очень много денег", — пишет glossover.
"К другим новостям. Акции Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация. — Прим. ред.) неуклонно росли в течение последних двух недель", — сыронизировал Boomerang Farm.
"Хмм, понравилось бы США, если бы российская армия стояла у их границ в Канаде или Мексике?" — порассуждал JD33.
"Я его не виню. Мы бы тоже не захотели, чтобы у нас под носом, на острове Уайт, присутствовали силы ОВД (Организации Варшавского договора. — Прим. ред.)", — заметил FlatulentDuck.
"Простой и быстрый способ предотвратить войну — не позволять Украине вступать в Североатлантический альянс", — напомнил t42u4me.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
16:28
Bloomberg: Европа не нашла замену российскому газу
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о якобы подготовке Москвой "удара" по Киеву. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркнули в Москве.
Государственный флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
03:42
В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине
 
ПолитикаРоссияВосточная ЕвропаЕвросоюзНАТОLockheed MartinВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала