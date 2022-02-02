https://ria.ru/20220202/nato-1770725535.html

"Кинули нас". Слова Путина о расширении НАТО взбудоражили Европу

"Запад любит войну". Британцы поддержали слова Путина о НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

"Кинули нас". Слова Путина о расширении НАТО взбудоражили Европу

Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:03

2022-02-02T18:03

2022-02-02T18:53

политика

россия

восточная европа

евросоюз

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lockheed martin

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО на восток.Как ранее отметил российский лидер, Североатлантический альянс "кинул" Москву, поскольку нарушил обещание не продвигаться в Восточную Европу."В этот раз я с ним согласен. Разве мы позволили бы такое у наших границ? Кто-то слышал когда-нибудь о Карибском кризисе 1962 года?" — задался вопросом steverino."К другим новостям. Акции Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация. — Прим. ред.) неуклонно росли в течение последних двух недель", — сыронизировал Boomerang Farm."Хмм, понравилось бы США, если бы российская армия стояла у их границ в Канаде или Мексике?" — порассуждал JD33."Я его не виню. Мы бы тоже не захотели, чтобы у нас под носом, на острове Уайт, присутствовали силы ОВД (Организации Варшавского договора. — Прим. ред.)", — заметил FlatulentDuck."Простой и быстрый способ предотвратить войну — не позволять Украине вступать в Североатлантический альянс", — напомнил t42u4me.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения военного блока на восток, от присоединения Украины и от создания баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. Двадцать шестого января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Как заявил президент Владимир Путин, из документа уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Глава государства призвал задуматься о том, к чему может привести экспансия НАТО. Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины, подчеркнул Путин.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о якобы подготовке Москвой "удара" по Киеву. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркнули в Москве.

https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html

https://ria.ru/20220202/voyna-1770594921.html

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политика, россия, восточная европа, евросоюз, нато, lockheed martin , владимир путин, дмитрий песков