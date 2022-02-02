https://ria.ru/20220202/nato-1770659363.html
НАТО обманула Россию, заявил Песков
НАТО обманула Россию, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2022
НАТО обманула Россию, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил основные моменты в словах главы российского государства Владимира Путина о гарантиях безопасности: НАТО... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:22
2022-02-02T13:22
2022-02-02T13:49
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил основные моменты в словах главы российского государства Владимира Путина о гарантиях безопасности: НАТО обманула РФ, тезиса об "открытых дверях" нигде нет, а Украина может напасть на Россию.Во вторник во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам."Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл - это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули", - отметил Песков.Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, подчеркнул пресс-секретарь.Третьим пунктом является тот факт, что тезис об "открытых дверях" нигде документально не зафиксирован, добавил пресс-секретарь."В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про "открытые двери" нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить", - сказал ПесковПрезидент России Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров во вторник выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено, но каким именно оно будет, пока говорить сложно.
https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html
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в мире
13:22 02.02.2022 (обновлено: 13:49 02.02.2022)
НАТО обманула Россию, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в документах НАТО нет упоминания об "открытых дверях"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил основные моменты в словах главы российского государства Владимира Путина о гарантиях безопасности: НАТО обманула РФ, тезиса об "открытых дверях" нигде нет, а Украина может напасть на Россию.
Во вторник во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам.
"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл - это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули", - отметил Песков.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, подчеркнул пресс-секретарь.
"И в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Российскую Федерацию. Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО", - подчеркнул Песков.
Третьим пунктом является тот факт, что тезис об "открытых дверях" нигде документально не зафиксирован, добавил пресс-секретарь.
"В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про "открытые двери" нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить", - сказал Песков
"Опять же все-таки хочу обратить вас, вернуть к вчерашним заявлениям президента. Все-таки он достаточно со сдержанным, весьма сдержанным, оптимизмом… и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании и путём дипломатических переговоров", - заявил Песков.
Президент России Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров во вторник выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено, но каким именно оно будет, пока говорить сложно.