https://ria.ru/20220202/nato-1770659363.html

НАТО обманула Россию, заявил Песков

НАТО обманула Россию, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2022

НАТО обманула Россию, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил основные моменты в словах главы российского государства Владимира Путина о гарантиях безопасности: НАТО... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:22

2022-02-02T13:22

2022-02-02T13:49

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выделил основные моменты в словах главы российского государства Владимира Путина о гарантиях безопасности: НАТО обманула РФ, тезиса об "открытых дверях" нигде нет, а Украина может напасть на Россию.Во вторник во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам."Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл - это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули", - отметил Песков.Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, подчеркнул пресс-секретарь.Третьим пунктом является тот факт, что тезис об "открытых дверях" нигде документально не зафиксирован, добавил пресс-секретарь."В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про "открытые двери" нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить", - сказал ПесковПрезидент России Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров во вторник выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено, но каким именно оно будет, пока говорить сложно.

https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html

https://ria.ru/20220201/nato-1770564467.html

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