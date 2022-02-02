https://ria.ru/20220202/nato-1770649568.html

В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны

В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны - РИА Новости, 02.02.2022

В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань большой войны. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:30

2022-02-02T12:30

2022-02-02T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань большой войны.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство в альянсе, начинает операцию в Крыму. Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт."С одной стороны, в доктринальных документах Украины говорится о "возвращении", в том числе и военным путем, Крыма и Донбасса. При нынешнем статусе Украины эти бредни — ее личные проблемы и фантомные боли. Но в случае ее вступления в НАТО все это становится международной проблемой, ставящей мир на грань большой войны", - сказал Константинов журналистам.По его словам, аналогичная ситуация и с Минскими соглашениями, выходить из которых Украина не хочет, чтобы сохранить режим санкционного давления на Россию, но и выполнять их она отказывается, поскольку тогда развалится. Константинов сравнил такую ситуацию с террористическим захватом, отметив, что украинским режимом "весь мир как бы взят в заложники". "Конечно, дело не в них и не в удовлетворении их политических аппетитов. Просто они используются Западом как раздражитель, создающий проблемы России", - сказал глава парламента.По его словам, в последнее время складывается устойчивое впечатление, что проблем с Украиной у Запада становится едва ли не больше, чем с ней же у России. "В Киеве что-то подобное чувствуют и потому так суетятся", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770055991.html

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в мире, украина, нато, россия, республика крым, владимир константинов