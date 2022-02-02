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В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны
В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны - РИА Новости, 02.02.2022
В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань большой войны. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:30
2022-02-02T12:31
в мире
украина
нато
россия
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань большой войны.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство в альянсе, начинает операцию в Крыму. Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт."С одной стороны, в доктринальных документах Украины говорится о "возвращении", в том числе и военным путем, Крыма и Донбасса. При нынешнем статусе Украины эти бредни — ее личные проблемы и фантомные боли. Но в случае ее вступления в НАТО все это становится международной проблемой, ставящей мир на грань большой войны", - сказал Константинов журналистам.По его словам, аналогичная ситуация и с Минскими соглашениями, выходить из которых Украина не хочет, чтобы сохранить режим санкционного давления на Россию, но и выполнять их она отказывается, поскольку тогда развалится. Константинов сравнил такую ситуацию с террористическим захватом, отметив, что украинским режимом "весь мир как бы взят в заложники". "Конечно, дело не в них и не в удовлетворении их политических аппетитов. Просто они используются Западом как раздражитель, создающий проблемы России", - сказал глава парламента.По его словам, в последнее время складывается устойчивое впечатление, что проблем с Украиной у Запада становится едва ли не больше, чем с ней же у России. "В Киеве что-то подобное чувствуют и потому так суетятся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html
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в мире, украина, нато, россия, республика крым, владимир константинов
12:30 02.02.2022 (обновлено: 12:31 02.02.2022)
 
В Крыму заявили, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны

Глава парламента Крыма Константинов: вступление Украины в НАТО поставит мир на грань войны

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вступление Украины в НАТО поставит мир на грань большой войны.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство в альянсе, начинает операцию в Крыму. Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
"С одной стороны, в доктринальных документах Украины говорится о "возвращении", в том числе и военным путем, Крыма и Донбасса. При нынешнем статусе Украины эти бредни — ее личные проблемы и фантомные боли. Но в случае ее вступления в НАТО все это становится международной проблемой, ставящей мир на грань большой войны", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, аналогичная ситуация и с Минскими соглашениями, выходить из которых Украина не хочет, чтобы сохранить режим санкционного давления на Россию, но и выполнять их она отказывается, поскольку тогда развалится. Константинов сравнил такую ситуацию с террористическим захватом, отметив, что украинским режимом "весь мир как бы взят в заложники". "Конечно, дело не в них и не в удовлетворении их политических аппетитов. Просто они используются Западом как раздражитель, создающий проблемы России", - сказал глава парламента.
По его словам, в последнее время складывается устойчивое впечатление, что проблем с Украиной у Запада становится едва ли не больше, чем с ней же у России. "В Киеве что-то подобное чувствуют и потому так суетятся", - подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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В миреУкраинаНАТОРоссияРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
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