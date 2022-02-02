https://ria.ru/20220202/naled-1770647600.html

В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь

В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь - РИА Новости, 02.02.2022

В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь

Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:21

2022-02-02T12:21

2022-02-02T13:33

происшествия

тула

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя жительница Тулы проходила по улице Полюсной вдоль пятиэтажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Следователи провели осмотр места происшествия, кровли дома, опросили очевидцев случившегося. Следствием будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши дома от снега и наледи.Прокуратура Тульской области сообщает, что по факту случившегося начата проверка. По данным надзорного ведомства, руководителю управляющей компании ООО "Жилкомцентр" еще 20 января было представление с требованием очистить кровли обслуживаемых домов от снега и наледи, в том числе - и кровлю дома, с которого упала на школьницу наледь."В ходе настоящей проверки в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения ответственными лицами их работы и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20220201/balashikha-1770516733.html

https://ria.ru/20220118/led-1768428434.html

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происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)