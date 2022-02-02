https://ria.ru/20220202/naled-1770647600.html
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь - РИА Новости, 02.02.2022
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь
Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:21
2022-02-02T12:21
2022-02-02T13:33
происшествия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя жительница Тулы проходила по улице Полюсной вдоль пятиэтажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Следователи провели осмотр места происшествия, кровли дома, опросили очевидцев случившегося. Следствием будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши дома от снега и наледи.Прокуратура Тульской области сообщает, что по факту случившегося начата проверка. По данным надзорного ведомства, руководителю управляющей компании ООО "Жилкомцентр" еще 20 января было представление с требованием очистить кровли обслуживаемых домов от снега и наледи, в том числе - и кровлю дома, с которого упала на школьницу наледь."В ходе настоящей проверки в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения ответственными лицами их работы и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20220201/balashikha-1770516733.html
https://ria.ru/20220118/led-1768428434.html
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:21 02.02.2022 (обновлено: 13:33 02.02.2022)
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь
В Туле госпитализировали школьницу после падения наледи с крыши жилого дома
ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости.
Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает
в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя жительница Тулы
проходила по улице Полюсной вдоль пятиэтажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи провели осмотр места происшествия, кровли дома, опросили очевидцев случившегося. Следствием будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши дома от снега и наледи.
Прокуратура Тульской области сообщает, что по факту случившегося начата проверка. По данным надзорного ведомства, руководителю управляющей компании ООО "Жилкомцентр" еще 20 января было представление с требованием очистить кровли обслуживаемых домов от снега и наледи, в том числе - и кровлю дома, с которого упала на школьницу наледь.
"В ходе настоящей проверки в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения ответственными лицами их работы и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.