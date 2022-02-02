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В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь - РИА Новости, 02.02.2022
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь
Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:21
2022-02-02T13:33
происшествия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя жительница Тулы проходила по улице Полюсной вдоль пятиэтажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Следователи провели осмотр места происшествия, кровли дома, опросили очевидцев случившегося. Следствием будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши дома от снега и наледи.Прокуратура Тульской области сообщает, что по факту случившегося начата проверка. По данным надзорного ведомства, руководителю управляющей компании ООО "Жилкомцентр" еще 20 января было представление с требованием очистить кровли обслуживаемых домов от снега и наледи, в том числе - и кровлю дома, с которого упала на школьницу наледь."В ходе настоящей проверки в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения ответственными лицами их работы и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20220201/balashikha-1770516733.html
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происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:21 02.02.2022 (обновлено: 13:33 02.02.2022)
 
В Туле на школьницу с крыши дома упала наледь

В Туле госпитализировали школьницу после падения наледи с крыши жилого дома

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Десятилетняя школьница попала в больницу после падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя жительница Тулы проходила по улице Полюсной вдоль пятиэтажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Очистка крыш от наледи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда
Следователи провели осмотр места происшествия, кровли дома, опросили очевидцев случившегося. Следствием будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши дома от снега и наледи.
Прокуратура Тульской области сообщает, что по факту случившегося начата проверка. По данным надзорного ведомства, руководителю управляющей компании ООО "Жилкомцентр" еще 20 января было представление с требованием очистить кровли обслуживаемых домов от снега и наледи, в том числе - и кровлю дома, с которого упала на школьницу наледь.
"В ходе настоящей проверки в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения ответственными лицами их работы и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.
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