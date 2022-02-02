https://ria.ru/20220202/musaeva-1770717867.html

Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали

Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали - РИА Новости, 02.02.2022

Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали

Жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:42

2022-02-02T17:42

2022-02-02T19:45

происшествия

рамзан кадыров

дмитрий песков

нижний новгород

россия

чеченская республика (чечня)

сайди янгулбаев

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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного."Ей предъявлено обвинение по статье 318 ч. 2 УК России — квалифицируется как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", — заявили агентству в суде.Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/kadyrov-1769919298.html

https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html

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происшествия, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, россия, чеченская республика (чечня), сайди янгулбаев