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Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали
Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали - РИА Новости, 02.02.2022
Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали
Жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:42
2022-02-02T19:45
происшествия
рамзан кадыров
дмитрий песков
нижний новгород
россия
чеченская республика (чечня)
сайди янгулбаев
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного."Ей предъявлено обвинение по статье 318 ч. 2 УК России — квалифицируется как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", — заявили агентству в суде.Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым &lt;…&gt; трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/kadyrov-1769919298.html
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происшествия, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, россия, чеченская республика (чечня), сайди янгулбаев
17:42 02.02.2022 (обновлено: 19:45 02.02.2022)
 
Жену экс-судьи Чечни Зарему Мусаеву арестовали

Жену экс-судьи Чечни Мусаеву арестовали по делу о нападении на сотрудника полиции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного.
"Ей предъявлено обвинение по статье 318 ч. 2 УК России — квалифицируется как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", — заявили агентству в суде.
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Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".
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ПроисшествияРамзан КадыровДмитрий ПесковНижний НовгородРоссияЧеченская республика (Чечня)Сайди Янгулбаев
 
 
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