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Стало известно главное преимущество Путина перед США
TAC: Путин опередил США, поняв новый принцип мирового порядка - РИА Новости, 02.02.2022
Стало известно главное преимущество Путина перед США
Мир движется к новому порядку, основанному на многополярности, и Владимир Путин догадался об этом гораздо раньше американских политиков. По мнению обозревателя... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:47
2022-02-02T17:57
владимир путин
джон керри
москва
россия
сша
евросоюз
нато
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мир движется к новому порядку, основанному на многополярности, и Владимир Путин догадался об этом гораздо раньше американских политиков. По мнению обозревателя журнала The American Conservative Энтони Константини, это дает России большое преимущество.Автор публикации раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что Москва придерживается в политике принципов XIX века. Константини уверен, что именно Вашингтон глубоко увяз в устаревших представлениях об окружающем мире."Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции", — заявил обозреватель.По его мнению, Соединенные Штаты упустили момент, когда в мире появились новые центры влияния, например нарастивший производственные мощности Китай, оправившаяся после кризиса Россия и имеющий ядерное оружие и стабильную экономику Евросоюз. Вашингтон этим недоволен, считает Константини, и хотел бы оставаться в 90-х годах, когда только Америка обладала правом сильного."Между тем Россия не стремится вернуть 1990-е, а отчаянно пытается двигаться дальше. После холодной войны Москва едва удерживалась от погружения в анархию. &lt;…&gt; Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширив НАТО и ЕС до тех пор, пока американские танки не оказались всего в сотнях километров от нее", — пояснил автор. Этот подход, как он считает, шокировал Штаты в 2014 году, когда Россия начала действовать с позиции силы.
https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html
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владимир путин, джон керри, москва, россия, сша, евросоюз, нато
10:47 02.02.2022 (обновлено: 17:57 02.02.2022)
 
TAC: Путин опередил США, поняв новый принцип мирового порядка

The American Conservative: Путин опередил США, осознав многополярность будущего мира

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мир движется к новому порядку, основанному на многополярности, и Владимир Путин догадался об этом гораздо раньше американских политиков. По мнению обозревателя журнала The American Conservative Энтони Константини, это дает России большое преимущество.
Автор публикации раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что Москва придерживается в политике принципов XIX века. Константини уверен, что именно Вашингтон глубоко увяз в устаревших представлениях об окружающем мире.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:17
Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО
"Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции", — заявил обозреватель.
По его мнению, Соединенные Штаты упустили момент, когда в мире появились новые центры влияния, например нарастивший производственные мощности Китай, оправившаяся после кризиса Россия и имеющий ядерное оружие и стабильную экономику Евросоюз. Вашингтон этим недоволен, считает Константини, и хотел бы оставаться в 90-х годах, когда только Америка обладала правом сильного.
"Между тем Россия не стремится вернуть 1990-е, а отчаянно пытается двигаться дальше. После холодной войны Москва едва удерживалась от погружения в анархию. <…> Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширив НАТО и ЕС до тех пор, пока американские танки не оказались всего в сотнях километров от нее", — пояснил автор.
Этот подход, как он считает, шокировал Штаты в 2014 году, когда Россия начала действовать с позиции силы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:20
Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене
 
Владимир ПутинДжон КерриМоскваРоссияСШАЕвросоюзНАТО
 
 
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