https://ria.ru/20220202/mnogopolyarnost-1770626405.html

Стало известно главное преимущество Путина перед США

TAC: Путин опередил США, поняв новый принцип мирового порядка - РИА Новости, 02.02.2022

Стало известно главное преимущество Путина перед США

Мир движется к новому порядку, основанному на многополярности, и Владимир Путин догадался об этом гораздо раньше американских политиков. По мнению обозревателя... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:47

2022-02-02T10:47

2022-02-02T17:57

владимир путин

джон керри

москва

россия

сша

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765217474_0:0:3417:1922_1920x0_80_0_0_a6df2b435232c327e03aac524be1a16e.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мир движется к новому порядку, основанному на многополярности, и Владимир Путин догадался об этом гораздо раньше американских политиков. По мнению обозревателя журнала The American Conservative Энтони Константини, это дает России большое преимущество.Автор публикации раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что Москва придерживается в политике принципов XIX века. Константини уверен, что именно Вашингтон глубоко увяз в устаревших представлениях об окружающем мире."Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции", — заявил обозреватель.По его мнению, Соединенные Штаты упустили момент, когда в мире появились новые центры влияния, например нарастивший производственные мощности Китай, оправившаяся после кризиса Россия и имеющий ядерное оружие и стабильную экономику Евросоюз. Вашингтон этим недоволен, считает Константини, и хотел бы оставаться в 90-х годах, когда только Америка обладала правом сильного."Между тем Россия не стремится вернуть 1990-е, а отчаянно пытается двигаться дальше. После холодной войны Москва едва удерживалась от погружения в анархию. <…> Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширив НАТО и ЕС до тех пор, пока американские танки не оказались всего в сотнях километров от нее", — пояснил автор. Этот подход, как он считает, шокировал Штаты в 2014 году, когда Россия начала действовать с позиции силы.

https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html

https://ria.ru/20220202/tramp-1770621510.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, джон керри, москва, россия, сша, евросоюз, нато