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Путин призвал развивать и укреплять русский мир
Путин призвал развивать и укреплять русский мир - РИА Новости, 02.02.2022
Путин призвал развивать и укреплять русский мир
Русский мир многолик и огромен, и одна из миссий - развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:53
2022-02-02T14:53
2022-02-02T15:43
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Русский мир многолик и огромен, и одна из миссий - развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
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общество, владимир путин
14:53 02.02.2022 (обновлено: 15:43 02.02.2022)
Путин призвал развивать и укреплять русский мир
Президент Путин заявил о миссии развивать, укреплять и делать привлекательным русский мир