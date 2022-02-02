https://ria.ru/20220202/mir-1770681278.html

Путин призвал развивать и укреплять русский мир

Путин призвал развивать и укреплять русский мир - РИА Новости, 02.02.2022

Путин призвал развивать и укреплять русский мир

Русский мир многолик и огромен, и одна из миссий - развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:53

2022-02-02T14:53

2022-02-02T15:43

общество

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Русский мир многолик и огромен, и одна из миссий - развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

https://ria.ru/20211228/splochenie-1765786025.html

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общество, владимир путин