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Пушков вывел на чистую воду забывчивого Зеленского
Пушков обвинил Зеленского в обмане избирателей - РИА Новости, 02.02.2022
Пушков вывел на чистую воду забывчивого Зеленского
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не помнит, кто подписал... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:16
2022-02-02T17:58
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не помнит, кто подписал Минские соглашения.Парламентарий отметил, что память Зеленского отличается избирательностью в отношении собственного электората, интересы которого он должен защищать на своем посту.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Кроме того, в Москве обеспокоены тем, что Запад поставляет Киеву вооружения и инструкторов, провоцируя украинское руководство на военные авантюры.
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в мире, василий небензя, россия, лондон, киев, оон
11:16 02.02.2022 (обновлено: 17:58 02.02.2022)
 
Пушков обвинил Зеленского в обмане избирателей

Сенатор Пушков напомнил Зеленскому, почему ему удалось стать президентом Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не помнит, кто подписал Минские соглашения.
Парламентарий отметил, что память Зеленского отличается избирательностью в отношении собственного электората, интересы которого он должен защищать на своем посту.
"Зеленский якобы забыл, кто подписал Минские соглашения. Это он так выражает к ним свое отношение. А Зеленский помнит свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу Порошенко, чтобы он не войну готовил, а наладил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или помнит только о том, чтобы в Лондоне спешить на встречу с шефом британской разведки? Вот это он помнит точно", — заявил Пушков.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.
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Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Кроме того, в Москве обеспокоены тем, что Запад поставляет Киеву вооружения и инструкторов, провоцируя украинское руководство на военные авантюры.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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