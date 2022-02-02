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Пушков вывел на чистую воду забывчивого Зеленского

Пушков обвинил Зеленского в обмане избирателей - РИА Новости, 02.02.2022

Пушков вывел на чистую воду забывчивого Зеленского

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не помнит, кто подписал... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:16

2022-02-02T11:16

2022-02-02T17:58

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не помнит, кто подписал Минские соглашения.Парламентарий отметил, что память Зеленского отличается избирательностью в отношении собственного электората, интересы которого он должен защищать на своем посту.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Кроме того, в Москве обеспокоены тем, что Запад поставляет Киеву вооружения и инструкторов, провоцируя украинское руководство на военные авантюры.

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в мире, василий небензя, россия, лондон, киев, оон