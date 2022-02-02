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Украинские силовики обстреляли из минометов территорию ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию ДНР - РИА Новости, 02.02.2022

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:15

2022-02-02T12:15

2022-02-02T12:15

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, украина