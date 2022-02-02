https://ria.ru/20220202/minirovanii-1770646285.html

В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 02.02.2022

В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

Сотрудников администраций и посетителей нескольких крымских городов эвакуировали из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщило министерство внутренней... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:18

2022-02-02T12:18

2022-02-02T12:18

ложные сообщения о минировании зданий

следственный комитет россии (ск рф)

сергей аксенов (политик)

происшествия

керчь

севастополь

советский район

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудников администраций и посетителей нескольких крымских городов эвакуировали из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщило министерство внутренней политики информации и связи республики."В Крыму новая волна "минирований". На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении .По данным министерства, письма получили почти все администрации городов и районов Крыма.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать 21 января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Все занятия были отменены, детей отпустили по домам. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились. СК завел дело по факту ложных сообщений. 27 января вновь пришли сообщения о "минировании" школ в Севастополе, все они не подтвердились.

https://ria.ru/20220202/donbass-1770607585.html

https://ria.ru/20220202/minirovanie-1770494774.html

керчь

севастополь

советский район

симферополь

ялта

алушта

феодосия

бахчисарай (крым)

армянск

евпатория

республика крым

россия

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ложные сообщения о минировании зданий, следственный комитет россии (ск рф), сергей аксенов (политик), происшествия, керчь, севастополь, советский район, симферополь, ялта, алушта, феодосия, бахчисарай (крым), армянск, евпатория, республика крым, россия