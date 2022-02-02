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https://ria.ru/20220202/minirovanii-1770646285.html
В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании"
В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 02.02.2022
В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании"
Сотрудников администраций и посетителей нескольких крымских городов эвакуировали из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщило министерство внутренней... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:18
2022-02-02T12:18
ложные сообщения о минировании зданий
следственный комитет россии (ск рф)
сергей аксенов (политик)
происшествия
керчь
севастополь
советский район
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудников администраций и посетителей нескольких крымских городов эвакуировали из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщило министерство внутренней политики информации и связи республики."В Крыму новая волна "минирований". На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении .По данным министерства, письма получили почти все администрации городов и районов Крыма.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать 21 января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Все занятия были отменены, детей отпустили по домам. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились. СК завел дело по факту ложных сообщений. 27 января вновь пришли сообщения о "минировании" школ в Севастополе, все они не подтвердились.
https://ria.ru/20220202/donbass-1770607585.html
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ложные сообщения о минировании зданий, следственный комитет россии (ск рф), сергей аксенов (политик), происшествия, керчь, севастополь, советский район, симферополь, ялта, алушта, феодосия, бахчисарай (крым), армянск, евпатория, республика крым, россия
12:18 02.02.2022
 
В Крыму работников администраций эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

Сотрудников администраций крымских городов эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у Крымского федерального университета в Симферополе
Сотрудник Росгвардии у Крымского федерального университета в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник Росгвардии у Крымского федерального университета в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Сотрудников администраций и посетителей нескольких крымских городов эвакуировали из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщило министерство внутренней политики информации и связи республики.
Крыму новая волна "минирований". На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении .
Люди на улице Донецка - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
08:43
В ДНР получили анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений
По данным министерства, письма получили почти все администрации городов и районов Крыма.
Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать 21 января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Все занятия были отменены, детей отпустили по домам. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились. СК завел дело по факту ложных сообщений. 27 января вновь пришли сообщения о "минировании" школ в Севастополе, все они не подтвердились.
Минеры - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
08:00
"Основных организаторов четверо": кто устраивает телефонный террор в России
 
Ложные сообщения о минировании зданийСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Аксенов (политик)ПроисшествияКерчьСевастопольСоветский районСимферопольЯлтаАлуштаФеодосияБахчисарай (Крым)АрмянскЕвпаторияРеспублика КрымРоссия
 
 
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