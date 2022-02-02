В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании
В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании 400 зданий
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Более 75 тысяч человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за сообщений о минировании, говорится в сообщении центра общественных связей МВД ДНР.
Ранее на официальной странице в Telegram главы Донецка Алексея Кулемзина сообщалось, что утром в среду поступили сообщения о минировании учреждений образования, а днем ранее в администрации Киевского района после подобного сообщения было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.
"По состоянию на 15.00 мск в полицию поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой народной республики. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек... На текущий момент правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Обследование продолжается", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.