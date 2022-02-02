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https://ria.ru/20220202/minirovanie-1770726594.html
В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании
В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 02.02.2022
В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании
Более 75 тысяч человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за сообщений о минировании, говорится в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:07
2022-02-02T18:07
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Более 75 тысяч человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за сообщений о минировании, говорится в сообщении центра общественных связей МВД ДНР.Ранее на официальной странице в Telegram главы Донецка Алексея Кулемзина сообщалось, что утром в среду поступили сообщения о минировании учреждений образования, а днем ранее в администрации Киевского района после подобного сообщения было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
18:07 02.02.2022
 
В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании

В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании 400 зданий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Более 75 тысяч человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за сообщений о минировании, говорится в сообщении центра общественных связей МВД ДНР.
Ранее на официальной странице в Telegram главы Донецка Алексея Кулемзина сообщалось, что утром в среду поступили сообщения о минировании учреждений образования, а днем ранее в администрации Киевского района после подобного сообщения было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.
"По состоянию на 15.00 мск в полицию поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой народной республики. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек... На текущий момент правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Обследование продолжается", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 15:42
В Донецке в здании райадминистрации нашли взрывное устройство
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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