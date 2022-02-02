https://ria.ru/20220202/minirovanie-1770726594.html

В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании

В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 02.02.2022

В ДНР эвакуировали более 75 тысяч человек из-за сообщений о минировании

Более 75 тысяч человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за сообщений о минировании, говорится в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:07

2022-02-02T18:07

2022-02-02T18:07

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Более 75 тысяч человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за сообщений о минировании, говорится в сообщении центра общественных связей МВД ДНР.Ранее на официальной странице в Telegram главы Донецка Алексея Кулемзина сообщалось, что утром в среду поступили сообщения о минировании учреждений образования, а днем ранее в администрации Киевского района после подобного сообщения было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220201/vzryvchatka-1770501282.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика