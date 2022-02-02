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МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности
МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности - РИА Новости, 02.02.2022
МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности
В российском Министерстве иностранных дел не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения России по... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:57
2022-02-02T13:57
мария захарова
россия
нато
восточная европа
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В российском Министерстве иностранных дел не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения России по безопасности, переадресовав вопрос в Вашингтон.В ответ на просьбу РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что "это к США".В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Файл опубликовали на онлайн-странице издания c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". Среди прочего в нем говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20220202/otvet-1770636650.html
https://ria.ru/20220202/putin-1770593334.html
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восточная европа
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мария захарова, россия, нато, восточная европа, сша, энтони блинкен
13:57 02.02.2022
 
МИД не стал комментировать публикацию в СМИ ответов Запада по безопасности

МИД России не стал комментировать публикацию в Pais ответов США и НАТО по безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В российском Министерстве иностранных дел не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения России по безопасности, переадресовав вопрос в Вашингтон.
В ответ на просьбу РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что "это к США".
В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Файл опубликовали на онлайн-странице издания c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря".
Среди прочего в нем говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:30
Источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО, опубликованного El Pais
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
02:38
США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы, заявил Путин
 
Мария ЗахароваРоссияНАТОВосточная ЕвропаСШАЭнтони Блинкен
 
 
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