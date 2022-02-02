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В Приморье погиб один из членов экипажа затонувшего краболовного судна

В Приморье погиб один из членов экипажа затонувшего краболовного судна - РИА Новости, 02.02.2022

В Приморье погиб один из членов экипажа затонувшего краболовного судна

Старший механик затонувшего в Зарубино краболова погиб, его тело достали на поверхность, капитан госпитализирован с переохлаждением, сообщили власти Приморья. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T05:02

2022-02-02T05:02

2022-02-02T05:06

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Старший механик затонувшего в Зарубино краболова погиб, его тело достали на поверхность, капитан госпитализирован с переохлаждением, сообщили власти Приморья.В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости сообщили, что краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. На работает водолаз, обследует судно. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Судовладелец сообщал, что эвакуировано 14 членов экипажа, судно затонуло за несколько минут."Краболов "Акванавт" затонул сегодня в порту Зарубино в Хасанском районе. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино", - сообщили власти.По их данным, на борту находится 18 тонн топлива. Разлива не наблюдается. Установлены боновые заграждения. Подробности происшествия выясняются.

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происшествия, россия, приморский край