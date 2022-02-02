https://ria.ru/20220202/medpomosch-1770712930.html

Мишустин поручил не останавливать оказание плановой медпомощи детям

Мишустин поручил не останавливать оказание плановой медпомощи детям - РИА Новости, 02.02.2022

Мишустин поручил не останавливать оказание плановой медпомощи детям

У глав регионов появилась возможность приостановки плановой медицинской помощи в зависимости от эпидобстановки, но временно, при этом плановая помощь детям не... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:21

2022-02-02T17:21

2022-02-02T17:21

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У глав регионов появилась возможность приостановки плановой медицинской помощи в зависимости от эпидобстановки, но временно, при этом плановая помощь детям не должна быть приостановлена, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Первое, что хотел бы сказать, о плановой помощи. Действительно, сегодня у глав субъектов РФ появляется возможность временно приостанавливать ее по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь "временно". Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Он попросил держать под контролем вопрос оказания медицинской помощи детям, на который особое внимание обращал президент."Также не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220202/pomosch-1770702135.html

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