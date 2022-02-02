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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220202/marokko-1770658102.html
В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны
В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны - РИА Новости, 02.02.2022
В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны
Правительство Марокко утвердило правила приема для отдыхающих после открытия международного авиасообщения, они опубликованы на сайте национального... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:18
2022-02-02T16:18
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новости - туризм
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куда можно лететь
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство Марокко утвердило правила приема для отдыхающих после открытия международного авиасообщения, они опубликованы на сайте национального туристического бюро. Так, иностранцы должны будут предъявить прививочный паспорт ("Спутник V" признан Марокко — прим. ред.) и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, по прибытии в любой из аэропортов предстоит сделать экспресс-тест.Возможно выборочное ПЦР-тестирование путешественников в воздушных гаванях. В Марокко обещают, что для этого будут задействованы "все необходимые человеческие, медицинские и административные ресурсы".Также власти сообщили о возможности для туристов пройти дополнительный тест в отеле через 48 часов после въезда. В случае бессимптомного заболевания гости смогут остаться на карантин в месте проживания. Если состояние туриста будет оцениваться как сложное или критическое, его переведут в больницу.
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новости - туризм, марокко, туристы, отдых на море, куда поехать, куда можно лететь, коронавирус covid-19
16:18 02.02.2022
 
В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны

Для поездки в Марокко туристам потребуется сертификат о вакцинации и ПЦР-тест

© Depositphotos / encrierОтель в Марокко
Отель в Марокко - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / encrier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство Марокко утвердило правила приема для отдыхающих после открытия международного авиасообщения, они опубликованы на сайте национального туристического бюро.
Так, иностранцы должны будут предъявить прививочный паспорт ("Спутник V" признан Марокко — прим. ред.) и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, по прибытии в любой из аэропортов предстоит сделать экспресс-тест.
Возможно выборочное ПЦР-тестирование путешественников в воздушных гаванях. В Марокко обещают, что для этого будут задействованы "все необходимые человеческие, медицинские и административные ресурсы".
Также власти сообщили о возможности для туристов пройти дополнительный тест в отеле через 48 часов после въезда.
В случае бессимптомного заболевания гости смогут остаться на карантин в месте проживания. Если состояние туриста будет оцениваться как сложное или критическое, его переведут в больницу.
Вид на международный порт и портовую мечеть в Танжере - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 17:27Туризм
Марокко открывается для международных пассажирских рейсов
 
ТуризмНовости - ТуризмМароккотуристыотдых на морекуда поехатькуда можно лететьКоронавирус COVID-19
 
 
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