https://ria.ru/20220202/marokko-1770658102.html

В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны

В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны - РИА Новости, 02.02.2022

В Марокко рассказали, как будут принимать туристов после открытия страны

Правительство Марокко утвердило правила приема для отдыхающих после открытия международного авиасообщения, они опубликованы на сайте национального... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:18

2022-02-02T16:18

2022-02-02T16:18

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правительство Марокко утвердило правила приема для отдыхающих после открытия международного авиасообщения, они опубликованы на сайте национального туристического бюро. Так, иностранцы должны будут предъявить прививочный паспорт ("Спутник V" признан Марокко — прим. ред.) и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, по прибытии в любой из аэропортов предстоит сделать экспресс-тест.Возможно выборочное ПЦР-тестирование путешественников в воздушных гаванях. В Марокко обещают, что для этого будут задействованы "все необходимые человеческие, медицинские и административные ресурсы".Также власти сообщили о возможности для туристов пройти дополнительный тест в отеле через 48 часов после въезда. В случае бессимптомного заболевания гости смогут остаться на карантин в месте проживания. Если состояние туриста будет оцениваться как сложное или критическое, его переведут в больницу.

https://ria.ru/20220128/marokko-1770026431.html

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новости - туризм, марокко, туристы, отдых на море, куда поехать, куда можно лететь, коронавирус covid-19