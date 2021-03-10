https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600605547.html
Кения и Марокко зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Кения и Марокко зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Кения стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:52
2021-03-10T13:52
2021-03-10T13:52
марокко
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
кения
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кения стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Кения. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек", - заявили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении. В целом, российская вакцина зарегистрирована в 47 государствах по всему миру, и мы ожидаем, что их число продолжит расти в ближайшие недели. "Спутник V" - вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Позднее в РФПИ заявили о том, что королевство Марокко стало 48-ой по счету страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".Накануне член Научно-консультативного комитета Марокко по коронавирусу Саид Афиф сообщил РИА Новости, что комитет согласился одобрить использование вакцины "Спутник V" в королевстве."Спутник V" пользуется высоким спросом как одна из наиболее эффективных и надежных вакцин против коронавируса в мире, одобренная уже в 48 странах. Приветствуем положительное решение партнеров в Марокко о регистрации вакцины. Регулирующие органы по всему миру одобрили применение российского препарата, который часто является наиболее предпочитаемым инструментом для защиты населения от коронавируса", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
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марокко, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, кения, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кения
стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V
", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса
"Спутник V" в Республике Кения. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек", - заявили в фонде.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении. В целом, российская вакцина зарегистрирована в 47 государствах по всему миру, и мы ожидаем, что их число продолжит расти в ближайшие недели. "Спутник V" - вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Позднее в РФПИ заявили о том, что королевство Марокко стало 48-ой по счету страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".
Накануне член Научно-консультативного комитета Марокко по коронавирусу Саид Афиф сообщил РИА Новости, что комитет согласился одобрить использование вакцины "Спутник V" в королевстве.
"Спутник V" пользуется высоким спросом как одна из наиболее эффективных и надежных вакцин против коронавируса в мире, одобренная уже в 48 странах. Приветствуем положительное решение партнеров в Марокко о регистрации вакцины. Регулирующие органы по всему миру одобрили применение российского препарата, который часто является наиболее предпочитаемым инструментом для защиты населения от коронавируса", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.