Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600605547.html
Кения и Марокко зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Кения и Марокко зарегистрировали вакцину "Спутник V"
Кения стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:52
2021-03-10T13:52
марокко
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
кения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_18661b6220ee572a55dc33ca0872ef16.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кения стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Кения. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек", - заявили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении. В целом, российская вакцина зарегистрирована в 47 государствах по всему миру, и мы ожидаем, что их число продолжит расти в ближайшие недели. "Спутник V" - вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Позднее в РФПИ заявили о том, что королевство Марокко стало 48-ой по счету страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".Накануне член Научно-консультативного комитета Марокко по коронавирусу Саид Афиф сообщил РИА Новости, что комитет согласился одобрить использование вакцины "Спутник V" в королевстве."Спутник V" пользуется высоким спросом как одна из наиболее эффективных и надежных вакцин против коронавируса в мире, одобренная уже в 48 странах. Приветствуем положительное решение партнеров в Марокко о регистрации вакцины. Регулирующие органы по всему миру одобрили применение российского препарата, который часто является наиболее предпочитаемым инструментом для защиты населения от коронавируса", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600560709.html
марокко
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df694c24e518fb51f8563b318c103a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марокко, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, кения, в мире

Кения и Марокко зарегистрировали вакцину "Спутник V"

13:52 10.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кения стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Кения. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек", - заявили в фонде.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении. В целом, российская вакцина зарегистрирована в 47 государствах по всему миру, и мы ожидаем, что их число продолжит расти в ближайшие недели. "Спутник V" - вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 10:03Распространение коронавируса
Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной
Позднее в РФПИ заявили о том, что королевство Марокко стало 48-ой по счету страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".
Накануне член Научно-консультативного комитета Марокко по коронавирусу Саид Афиф сообщил РИА Новости, что комитет согласился одобрить использование вакцины "Спутник V" в королевстве.
"Спутник V" пользуется высоким спросом как одна из наиболее эффективных и надежных вакцин против коронавируса в мире, одобренная уже в 48 странах. Приветствуем положительное решение партнеров в Марокко о регистрации вакцины. Регулирующие органы по всему миру одобрили применение российского препарата, который часто является наиболее предпочитаемым инструментом для защиты населения от коронавируса", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
 
МароккоВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийКенияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния