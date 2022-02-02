https://ria.ru/20220202/lokdaun-1770599546.html

Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет

Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет - РИА Новости, 02.02.2022

Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет

Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T06:12

2022-02-02T06:12

2022-02-02T06:41

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", - сказала она.Попова отметила, что число заболевших будет расти, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики."У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", - подчеркнула Попова.Согласно данным оперативного штаба на 1 февраля, за день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Днем ранее в медучреждения направили 9090 пациентов с коронавирусом. Рост показателя наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.Больше всего новых пациентов в Москве — 21 533 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (13 619) и Подмосковье (11 475). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (61), Еврейской автономной области (25) и на Чукотке (13).В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220202/patsienty-1770592544.html

https://ria.ru/20220202/izolyatsiya-1770594215.html

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