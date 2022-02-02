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Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань - РИА Новости, 02.02.2022
Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном "омикрон" поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T07:18
2022-02-02T07:18
2022-02-02T07:39
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном "омикрон" поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.Она уточнила, что сейчас коронавирус в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, "омикрон" не провоцирует. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора."Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя - не заболеть, сделать для этого все", - заключила она.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
07:18 02.02.2022 (обновлено: 07:39 02.02.2022)
Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном "омикрон" поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань", - сказала Попова.
Она уточнила, что сейчас коронавирус в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.
Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, "омикрон" не провоцирует. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.
"Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя - не заболеть, сделать для этого все", - заключила она.
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.