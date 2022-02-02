https://ria.ru/20220202/lechenie-1770601993.html

Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань - РИА Новости, 02.02.2022

Попова: коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном "омикрон" поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T07:18

2022-02-02T07:18

2022-02-02T07:39

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном "омикрон" поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.Она уточнила, что сейчас коронавирус в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, "омикрон" не провоцирует. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора."Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя - не заболеть, сделать для этого все", - заключила она.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220202/lokdaun-1770599546.html

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